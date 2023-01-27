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100 миллионов тенге задолжала госкомпания бизнесмену Астаны
Бизнесмен из Астаны с прошлого года судится с квазигосударственной компанией, которая не заплатила деньги за оказанные услуги по договору о госзакупках, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Atameken Business.
В июле прошлого года бизнесмен Ербол Аубакиров выиграл тендер. Сумма сделки составила почти 220 миллионов тенге. Его компания обязалась провести техсопровождение оборудования в РГП "Информационно-производственный центр", которое ответственно за выпуск паспортов и удостоверения личности для казахстанцев. Но уже с первых дней заказчик выставил необоснованные требования по поставке запчастей для этого оборудования на сумму 200 миллионов тенге, которые не были указаны в договоре, говорит предприниматель.
"Тут нужно понимать, что первого числа мы заключили договор. 1 числа пришло письмо на 200 млн тенге. Это как надо понимать? Возможно, и до нас оно было сломано", - отмечает Ербол Аубакиров.
100 миллионов тенге требует оплатить бизнесмен за услуги своей компании, которые она выполнила за полгода. Такая сторона вопроса не устроила заказчика, и он обратился в суд, где требовал признать ответчика недобросовестным участником госзакупок. Но неожиданно Фемида оказалась на стороне предпринимателя.
"Ни одной оплаты они не сделали. Хотя в письмах говорили - поквартально мы вам оплатим. Два квартала прошло – ни копейки мы не получили", - продолжает предприниматель.
В самой квазигосударственной компании утверждают, что участник госзакупок выполнил работы не в полном объёме и нарушил срок поставки.
"Программы техобслуживания как не было, так и нет. Две машины у нас стоят в РГП и ПЦ в результате деятельности этой компании. Они требуют 93 миллиона, то есть 50% от стоимости договора, не проведя профилактического обслуживания оборудования. Это основное требование от этого договора", - считает и. о. заместителя директора РГП "Информационно-производственный центр" Алексей Багинский.
Как признаются сами участники спорного процесса, пока идёт разбирательство оборудование для выпуска паспортов стареет и уже требует ремонта, но нет необходимых запчастей. До того, как в РГП пришла казахстанская компания, обслуживанием техники занималась немецкая компания. Но в этот раз из-за низкой цены европейцы отказались участвовать в тендере, так как услуги и запчасти существенно подорожали. В палате предпринимателей Астаны призвали стороны прийти к компромиссу, потому что этот вопрос носит характер национальной безопасности.
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