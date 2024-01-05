100 км по закрытой трассе гнались полицейские за водителем в Карагандинской области

Два наряда полицейских и приём самбо потребовались для того, чтобы остановить водителя, следовавшего из Балхаша в Караганду по закрытой трассе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

Сообщается, участок автодороги Алматы-Екатеринбург между Карагандой и Балхашом закрыли из-за непогоды, и в районе села Аксу-Аюлы Шетского района был выставлен пост. Полицейские заметили движущийся со стороны Балхаша внедорожник Toyota Highlander и приказали водителю остановиться.

Вместо этого автолюбитель выехал на встречную полосу и продолжил движение в сторону Караганды.

Полицейские пустились в погоню. Они гнались за ним 100 километров, но вблизи села Жумабек Абайского района автомобиль остановил дополнительный наряд полицейских.

И даже после этого водитель никак не реагировал на требования стражей порядка и вышел из салона авто, когда полицейские предупредили, что откроют дверь принудительно. При этом продолжал оказывать неповиновение, и полицейские применили к мужчине приём самбо.

Нарушителя доставили в отдел полиции Шетского района. В отношении него были составлены административные протоколы по трем статьям КоАП РК – за выезд на встречную сторону движения, создание аварийной ситуации, невыполнение законных требований об остановке транспортного средства сотрудников органов внутренних дел. Собранный материал направлен на рассмотрение в суд. По части 1 статьи 606 КоАП РК водителю уже наложен штраф в размере 10 МРП.