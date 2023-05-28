Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • 100 кг незаконно выловленной рыбы изъяли у пенсионера в Жетысу
МВД РК Сегодня, 04:16
325
Сегодня, 04:16
325
Фото: МВД РК

100 кг незаконно выловленной рыбы изъяли у пенсионера в Жетысу

63-летний мужчина задержан в ходе отработки "Нерест" близ села Сарыозек в Кербулакском районе,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на телеграм-канал МВД.

"В багажном отсеке его автомашины обнаружены два мешка рыбы разных пород и запрещенные к использованию сети из моноволокна. Общий вес изъятой рыбы составил около 100 кг, которую сдали в приемный пункт для последующей реализации в доход государства. Ущерб оценен почти в 400 тысяч тенге", — сообщил старший инспектор природоохранной полиции Баглан Рымжанов. 

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 04:16
325
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх