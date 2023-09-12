10 тысяч долларов получит чемпион Азиады

В министерстве туризма и спорта РК озвучили размеры призовых казахстанским спортсменам на предстоящих Азиатских играх в Ханчжоу, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Министерство туризма и спорта объявило размеры денежного поощрения казахстанским спортсменам и их тренерам за медали на предстоящих летних Азиатских играх.

По информации ведомства, спортсмен, ставший чемпионом Азиатских игр, получит денежное вознаграждение в размере 10 тысяч долларов. А тренер, подготовивший обладателя золотой медали, – пять тысяч долларов. Серебряный призер получит пять тысяч долларов, а его тренер – три тысячи долларов. Бронзовый призер - три тысячи долларов, его тренер - две тысячи долларов.

"Сформирована национальная сборная для участия в Азиатских играх, которая проводит учебно-тренировочные сборы в разных регионах страны. В ближайшие дни наши спортсмены отправятся в Китай", – сообщила официальный представитель министерства туризма и спорта Молдир Абдуалиева.

Напомним, Азиатские игры пройдут в городе Ханчжоу (КНР) с 23 сентября по 8 октября. На соревновании разыграют медали в более чем 40 видах спорта. Планируется, что в континентальном первенстве примут участие 45 стран.