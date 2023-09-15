10 самых востребованных образовательных направлений назвали в Минпросвещения
Сегодня, 10:05
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Сегодня, 10:05Сегодня, 10:05
160Фото: sn.ua
Министерство просвещения РК назвали ТОП-10 самых востребованных на рынке труда направлений технического и профессионального образования, передаёт BaigeNews.kz.
По информации ведомства, в настоящее время популярны среди направлений технического и профессионального образования:
- информационные технологии и связь;
- строительство и коммунальное хозяйство;
- геология, горнодобывающая промышленность;
- энергетика;
- металлургия и машиностроение;
- транспорт;
- педагогика;
- медицина;
- сельское-хозяйство;
- лёгкая промышленность.
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