  • 15 Сентября, 11:00
  • BAIGENEWS

10 самых востребованных образовательных направлений назвали в Минпросвещения

Сегодня, 10:05
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sn.ua Сегодня, 10:05
Сегодня, 10:05
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Фото: sn.ua

Министерство просвещения РК назвали ТОП-10 самых востребованных на рынке труда направлений технического и профессионального образования, передаёт BaigeNews.kz.

По информации ведомства, в настоящее время популярны среди направлений технического и профессионального образования:

  • информационные технологии и связь;
  • строительство и коммунальное хозяйство;
  • геология, горнодобывающая промышленность;
  • энергетика;
  • металлургия и машиностроение;
  • транспорт;
  • педагогика;
  • медицина;
  • сельское-хозяйство;
  • лёгкая промышленность.

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