10 млн долларов потратят на реконструкцию терминала в аэропорту Алматы

Президент АО "Международный аэропорт Алматы" Альп Эр Тунга Эрсой рассказал о том, как продвигается строительство нового пассажирского терминала и что изменится в стром здании воздушной гавани, передаёт BaigeNews.kz. По его словам, новый терминал готов на 87 процентов.

"На строительство нового международного пассажирского терминала мы потратили более 200 миллионов долларов, также мы планируем потратить около 10 миллионов долларов на модернизацию существующего старого терминала, который будет принимать только внутренние рейсы", - сказал Альп Эр Тунга Эрсой.

После реновации общая пропускная способность порта увеличится до 14 миллионов пассажиров в год. Для сравнения, по итогам 2023 года гавань обслужила 9,5 миллиона человек.

В новом терминале будет 50 стоек регистрации. Время прохождения от них до гейта планируют сократить до 3-4 минут. Там же появятся комнаты матери и ребёнка, игровая зона, комнаты отдыха, сo-working зоны, VR комната, туалет для домашних животных, музей казахстанской авиации.

Телескопические трапы нового терминала смогут принимать одновременно до семи самолётов.

По словам президента АО, запуск терминала ожидается в июне 2024 года.