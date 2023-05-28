10-летний школьник скончался во время тренировки в центре спецподготовки села Талапкер

Фото: pixabay

Акмолинcкие полицейские ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы принять окончательное решение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту смерти несовершеннолетнего департаментом полиции начато досудебное расследование.