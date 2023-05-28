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pixabay Сегодня, 00:33
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Сегодня, 00:33
54
Фото: pixabay

10-летний школьник скончался во время тренировки в центре спецподготовки села Талапкер

Акмолинcкие полицейские ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы принять окончательное решение,  передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.

Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту смерти несовершеннолетнего департаментом полиции начато досудебное расследование.

"Предварительно установлено, что 10-летний мальчик скончался во время тренировки в центре специальной подготовки села Талапкер Целиноградского района. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение", - уточнили в ведомстве. 

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Сегодня, 00:33
54
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