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54Фото: pixabay
10-летний школьник скончался во время тренировки в центре спецподготовки села Талапкер
Акмолинcкие полицейские ждут результатов судебно-медицинской экспертизы, чтобы принять окончательное решение, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на 716.kz.
Как пояснили в пресс-службе департамента полиции Акмолинской области, по факту смерти несовершеннолетнего департаментом полиции начато досудебное расследование.
"Предварительно установлено, что 10-летний мальчик скончался во время тренировки в центре специальной подготовки села Талапкер Целиноградского района. В настоящее время для установления причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам которой будет принято окончательное процессуальное решение", - уточнили в ведомстве.
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