10 километров в день. Почему мужчины и молодёжь в Казахстане не идут в почтальоны

Фото: Эльмира Кубегенова

Почтальон - профессия некогда престижная. Однако сегодня она считается одной из самых тяжёлых, низкооплачиваемых и возможно исчезающих. Почему, несмотря на трудоёмкость, ей преданны, и кто они, эти люди, расскажет корреспондент BaigeNews.kz.

Почтальон Имаганбетова Галия Серикбаевна - настоящий труженик. Её рабочий день начинается в восемь утра с переборки корреспонденции и заканчивается в шесть часов вечера. За это время она должна разнести по адресам все посылки, письма, открытки, газеты и журналы, которыми она наполняет свои сумки и всю эту тяжесть носит на своих плечах.

За Галией закреплен район "Батыс-2": туда женщина добирается пешком, также целый день ходит по домам и разносит корреспонденцию. Машин для почтальонов не предусмотрено. Сколько километров в день она проходит, не считала, говорит очень много. "Примерно 10 километров", подсказывают ей коллеги. Кстати в коллективе отдела доставки только женщины. 17 человек, которым от 45-ти лет и выше.

"Ведь молодёжь в профессию не идёт, потому что это целый день надо ходить, разносить почту, разговаривать с людьми, это надо всё уметь", - делится мыслями Галия.

Отсутствие мужчин в своих рядах женщины связывают с разными причинами:

"Мужчины не хотят идти в почтальоны. Да и потом люди их боятся, не запускают домой. Мы бы может и приняли их на работу, но желающих пока не было", - ответила начальник отдела почты, логистики и производства Жамила Сисенова.

По словам Галии Серикбаевны, она всех своих адресатов знает в лицо. Они для неё стали как родные, случайно встретившись с ними на улице, обязательно здороваемся, рассказывает она.

Зарплата в 100 тысяч тенге и дружный коллектив

Галия Имаганбетова в отделе доставки работает 10-ый год. В профессию пришла по совету знакомых, до этого была продавцом в магазине.

"Коллектив у нас хороший, дружный. Мне 53 года. Профессия хоть и нелёгкая, но я её люблю. В неделю шесть дней работаем. Зарплата около 100 тысяч тенге. Маловато, хотелось бы больше. Что касается хождения пешком, то оно хорошо влияет на здоровье. Мне один клиент всегда при встрече говорит - вот она будет много жить. Вы же целый день ходите", - смеётся женщина.

По словам Галии, в начале, сразу после того как она пришла в профессию, бывало, путала адреса. Но сейчас привыкла, письма до адресатов может донести даже с закрытыми глазами.

В век информационных технологий, когда любое сообщение можно отправить через соцсети и мессенджеры, казалось бы, профессия почтальона обречена на исчезновение. Но на почте так не считают, наоборот верят, что профессия их будет жить всегда и развиваться.

Сегодня основной процент корреспонденции составляют документы организаций, банков, уведомления частных судебных исполнителей, судов. Также пишут письма солдаты из армии, студенты, которые учатся в других странах. Из Польши много, особенно открыток, говорят на почте. Ведь не у всех есть телефоны, к примеру, у пожилых. Кстати на почте до сих пор есть абонентские ящики, в которых оставляют письма и те, кому они адресованы, приходят и забирают их оттуда. Но помимо этой романтики есть и суровые реалии.

"Каждый месяц новая обувь, а клиенты бывают агрессивные"

Работать почтальоном нелегко, признаётся героиня. Это огромные тяжёлые сумки, которые на себе носят хрупкие женщины. Но даже не это их огорчает, а агрессивное, порой неадекватное отношению людей к работникам почты, как рассказала заместитель начальника службы доставки Айымгуль Баябаева:

"Бывают такие люди, что агрессивно общаются, грубо отвечают. А ведь почтальон нелёгкая профессия. Это тяжёлый труд. Много ходят - каждый месяц обувь меняют работники. Все пешком ходят, подвозки есть, конечно, когда писем и газет много, но в основном всё на себе носят женщины".

Работают почтальонами женщины в возрасте старше 45 лет. За каждой закреплено по 30-35 домов.

"Несмотря на большой объём работы, почтальоны стараются доставить письма вовремя, в день поступления. В день они вручают около 40 писем каждая. На ногах почтальоны находятся в любую погоду: и зимой, и в холод, и в морозы. Но какая бы тяжёлая не была работа, всё равно любим и преданы ей", - говорит Айымгуль Баябаева.

Хочется верить, что преданным своему делу сотрудникам поднимут заработную плату, согласно физическим и моральным затратам, а также - будут уважать человека труда.

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