Зимние Олимпийские игры не покажут телеканалы в Казахстане

Казахстанцы не увидят трансляции с зимних юношеских Олимпийских игр в Канвоне. Об этом на брифинге в СЦК сообщил советник министра туризма и спорта РК Диас Ахметшарип, передаёт BaigeNews.kz.

"На Игры поедут журналисты, которые осветят это событие. Трансляции не будет, наши телевизионщики не закупили. Это уже вопрос к телеканалам. Мы повезём шесть человек: фотографы, видеографы, монтажёры. Это универсалы, которые будут интервью записывать. С первых же дней будем отправлять всю информацию оттуда", - сказал Диас Ахметшарип.

Поддержать спортсменов поедет министр туризма и спорта Ермек Маржикпаев.

"Он будет присутствовать на церемонии открытия, а также на нескольких официальных встречах. В течение двух дней он лично будет поддерживать наших спортсменов. Ожидается прибытие президента Национального олимпийского комитета, генерального секретаря НОК, руководителя нашего штаба Елсияра Канагатова. Канагатов улетает уже 13 января, проведёт инспекцию, проверит, где будут жить наши спортсмены", - добавил спикер.

Напомним, IV зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 19 января по 1 февраля. Казахстанцы завоевали 30 лицензий.

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