Жителям Астаны рекомендуют не находиться долгое время на улице

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В Астане неделя началась с сильных морозов и гололеда.

Температура воздуха в ближайшие дни опустится ниже 30 градусов. Во избежание получения травм и обморожений жителей и гостей города просят соблюдать меры безопасности и не находиться долгое время на улице, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата столицы.

В эти дни в Астане наблюдается сильный гололед. Дороги и улицы города регулярно посыпаются пескосоляной смесью. Жителям и гостям столицы стоит соблюдать меры безопасности во избежание падений и получения травм. При управлении автомобилем - строго соблюдать скоростной режим и дистанцию.

Между тем, синоптики РГП "Казгидромет" сообщают о сильном похолодании в ближайшие дни.

"Так, девятого января в городе наблюдается гололед, ветер северо-западный, западный 9-14, ночью порывы 15-20 м/с. Температура воздуха ночью и днем составляет 24-26 мороза. Десятого января ожидается погода без осадков. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Столбики термометров опустятся до 30-32 градусов мороза. Временами небольшой снег прогнозируют 11 января. Ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью температура воздуха опустится до 33-35, днем – 25-27 мороза", - говорится в сообщении.

Коммунальные службы столицы работают в усиленном круглосуточном режиме, снегоуборочные работы ведутся бесперебойно.

Отметим, с утра девятого января на уборку снега в столице вышли более двух тысяч дорожных рабочих, задействовано около 1,5 тысяч единиц спецтехники.

К слову, за прошедшую ночь с восьмого на девятое января из города вывезли более 39 тысяч кубометров снега, что равно объему 2 349 большегрузов.

Добавим, всего с начала зимнего периода на снежные полигоны вывезли свыше 1,7 млн кубометров снега и наледи.