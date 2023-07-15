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Жителям Алматы советуют меньше гулять на свежем воздухе в субботу
По прогнозам "Казгидромета", 15 июля неблагоприятные метеоусловия ожидаются лишь в одном городе Казахстана — в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Синоптики предполагают, что метеорологические условия в мегаполисе в воскресенье будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.
В Алматы 15 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днём сильная жара 33-35 градусов.
Сутки 15 июля, ночью 16 июля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.
В целом по мегаполису ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.
При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;
людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.
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