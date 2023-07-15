Жителям Алматы советуют меньше гулять на свежем воздухе в субботу

Фото: Бауыржан Жуасбаев/BaigeNews.kz

По прогнозам "Казгидромета", 15 июля неблагоприятные метеоусловия ожидаются лишь в одном городе Казахстана — в Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Синоптики предполагают, что метеорологические условия в мегаполисе в воскресенье будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере. В остальных городах республики ожидаются благоприятные метеоусловия.

В Алматы 15 июля ожидается переменная облачность, без осадков. Ветер северо-западный 3-8 метров в секунду. Температура воздуха ночью 23-25 тепла, днём сильная жара 33-35 градусов.

Сутки 15 июля, ночью 16 июля метеорологические условия будут способствовать накоплению загрязняющих веществ в атмосфере города.

В целом по мегаполису ожидается повышенный уровень загрязнения воздуха.

При неблагоприятных метеоусловиях специалисты рекомендуют: сократить время пребывания на открытом воздухе, особенно вблизи автотрасс или других источников загрязнения. Детям и беременным женщинам следует отказаться от длительных прогулок;

людям, страдающим хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми, аллергическими заболеваниями, при нахождении на открытом воздухе необходимо иметь при себе необходимые лекарственные препараты; ограничить физическую нагрузку на открытом воздухе. Занятие физкультурой и спортом проводить в закрытых спортивных комплексах.