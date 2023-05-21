Жителя Мангистау осудили за ложные показания

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Жителя Мангистауской области осудили за ложные показания по делу о ДТП, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в пресс-службе Каракиянского районного суда, местный житель Б. в момент совершения ДТП на трассе Жанаозен-Актау, 7 мая 2022 года, находился в Жанаозене, но дал ложные показания о данном происшествии следствию и суду. Против него было заведено уголовное дело по части 1 статьи 420 УК РК (Заведомо ложные показания свидетеля).

Прокурор просил приговорить обвиняемого к трём годам лишения свободы. Суд учёл чистосердечное признание Б. своей вины, искреннее раскаяние. Ему назначено наказание в виде ограничения свободы сроком на один год.