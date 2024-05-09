Жители области Абай провели субботник в саду ветерана Ильи Бирюкова

Члены Совета ветеранов Кокпектинского района области Абай совместно с молодежью района в рамках Недели экологической акции "Таза Қазақстан" "Мөлдір бұлақ" ко Дню Победы провели субботник в саду "Илья бұлағы" и очистили родниковые источники, передаёт BaigeNews.kz.

Этот сад был создан своими руками ветераном Великой Отечественной войны Ильей Бирюковым, который посадил тополи и плодово-ягодную иву. С тех пор это место стало любимым местом отдыха для жителей района. Ежегодно молодежь района проводит субботники здесь.

В будущем планируется проведение малярных и побелочных работ, а также ремонт ограждений в этом парке.