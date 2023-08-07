Жители аула с большим оттоком населения обратились к акиму области

Аким Абайской области Нурлан Уранхаев провёл личную встречу с группой жителей села Копа, которые жалуются, что за последние годы в ауле заметно ухудшилось качество жизни, передаёт BaigeNews.kz.

"Жители говорят, что по данным переписи 1999 года население села составляло 1438 человек. Спустя всего 10 лет, в 2009 году, по данным переписи в селе проживало 1029 человек. Сейчас в селе Копа проживают уже чуть меньше 900 человек. С каждым годом население села неуклонно уменьшается. Это означает, что в селе есть проблемы, значительно влияющие на качество жизни и их нужно решать", — отмечается в пресс-релизе акимата области.



Основные проблемы жителей села Копа это отсутствие питьевой воды, плохое качество внутренних дорог, автодорога общего пользования между посёлками Актогай-Копа. В ауле нет зданий для занятий спортом и проведения массовых мероприятий.

"Для развития животноводства в селе просят решить вопросы земли для крестьянских хозяйств и направить специалистов для ознакомления с проблемами касательно земельных участков", — отмечается в пресс-релизе.



Глава региона пообещал приехать в аул и выслушать сельчан на месте.