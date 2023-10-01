Житель Словакии посадил собаку за руль и заработал штраф
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Полиция в Словакии оштрафовала владельца автомобиля, за рулем которого оказалась собака. Нарушение попало в объектив камеры контроля скорости, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу BBC"
На снимке, который опубликовала в своем фейсбуке словацкая полиция, видна собака с раскрытой пастью, сидящая на водительском сиденье машины марки "Шкода".
"Полицейские не могли поверить своим глазам, — сказано в сообщении. — Вместо водителя в камеру красиво улыбалась коричневая охотничья собака".
Владелец автомобиля утверждал, что его питомец по кличке Хавино в тот момент внезапно запрыгнул к нему на колени.
Но полицейские в деревне Штерусы, расположенной к северо-востоку от столицы страны Братиславы, заявили, что судя по фотографии, это не так, поскольку камера не зафиксировала каких-либо резких передвижений внутри автомобиля.
"Полицейские оштрафовали его на месте за нарушение правил дорожного движения", — сообщили в полиции.
Был ли этот штраф выписан (владельцу машины, не его собаке) за превышение скорости или за неспособность закрепить домашнее животное в движущемся транспортном средстве, неизвестно.
Полиция обратилась к водителям с призывом обеспечивать безопасность своих питомцев во время вождения.
"Даже небольшое животное может поставить под угрозу вашу жизнь и здоровье во время вождения", — предупредили в полиции.
Самое читаемое
- Уникальный памятник природы в Павлодаре потерял свой вид
- Пойдет на спирт? Костанайские фермеры не знают, куда девать проросшую пшеницу
- Житель Семея на свои средства создаёт археологический музей под открытым небом
- Алматинцы "чуть не разорвали" Бурака Озчивита ради совместного фото
- Турецкий актёр Бурак Озчивит прибыл в Алматы