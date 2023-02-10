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some.kz Сегодня, 22:04
367
Сегодня, 22:04
367
Фото: some.kz

Землетрясение произошло неподалёку от Талдыкоргана

Ещё одно землетрясение произошло в Казахстане. Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала толчки в 20:21 в 259 километрах на северо-восток от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.

Энергетический класс землетрясения 7.1.
Магнитуда MPV 3.7.
Координаты эпицентра 44.63° с.ш. 79.47° в.д.
Глубина 10 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет

Несколькими часами ранее землетрясение произошло на границе Казахстана и России.

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#землетрясение #Казахстан #происшествия
BaigeNews.kz
Сегодня, 22:04
367
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