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367Фото: some.kz
Землетрясение произошло неподалёку от Талдыкоргана
Ещё одно землетрясение произошло в Казахстане. Сеть сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК зафиксировала толчки в 20:21 в 259 километрах на северо-восток от Алматы, передаёт BaigeNews.kz.
Энергетический класс землетрясения 7.1.
Магнитуда MPV 3.7.
Координаты эпицентра 44.63° с.ш. 79.47° в.д.
Глубина 10 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
Несколькими часами ранее землетрясение произошло на границе Казахстана и России.
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