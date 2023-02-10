Землетрясение произошло на границе Казахстана и России

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Сеть сейсмических станций в Казахстане зафиксирована землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки произошли в 18:35 по времени Астаны. Их эпицентр располагался в 928 километрах на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России.

Энергетический класс землетрясения 9.8.

Магнитуда MPV 4.4.

Координаты эпицентра 49.06° с.ш. 85.45° в.д.

Глубина - 10 километров.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.