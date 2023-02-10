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299Фото: pixabay.com
Землетрясение произошло на границе Казахстана и России
Сеть сейсмических станций в Казахстане зафиксирована землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.
Подземные толчки произошли в 18:35 по времени Астаны. Их эпицентр располагался в 928 километрах на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России.
Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 49.06° с.ш. 85.45° в.д.
Глубина - 10 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.
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