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pixabay.com Сегодня, 20:50
299
Сегодня, 20:50
299
Фото: pixabay.com

Землетрясение произошло на границе Казахстана и России

Сеть сейсмических станций в Казахстане зафиксирована землетрясение, передаёт BaigeNews.kz.

Подземные толчки произошли в 18:35 по времени Астаны. Их эпицентр располагался в 928 километрах на северо-восток от Алматы на границе Казахстана и России.

Энергетический класс землетрясения 9.8.
Магнитуда MPV 4.4.
Координаты эпицентра 49.06° с.ш. 85.45° в.д.
Глубина - 10 километров.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет.

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#землетрясение #Россия #граница
BaigeNews.kz
Сегодня, 20:50
299
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