Землетрясение произошло близ Алматы

Землетрясение с эпицентром в 17 километрах на юг от Алматы зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным СОМЭ, подземные толчки зафиксированы 6 августа в 20:29 по алматинскому времени.

Энергетический класс землетрясения — 8.8, магнитуда — MPV 4.2, глубина — 10 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы (ущелье Алма-Арасан), два балла.