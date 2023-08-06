Землетрясение произошло близ Алматы
Вчера, 23:27
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Вчера, 23:27Вчера, 23:27
110Фото: pixabay.com
Землетрясение с эпицентром в 17 километрах на юг от Алматы зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.
По данным СОМЭ, подземные толчки зафиксированы 6 августа в 20:29 по алматинскому времени.
Энергетический класс землетрясения — 8.8, магнитуда — MPV 4.2, глубина — 10 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы (ущелье Алма-Арасан), два балла.
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