  • 7 Августа, 00:05
  • BAIGENEWS

Землетрясение произошло близ Алматы

Вчера, 23:27
АВТОР
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pixabay.com Вчера, 23:27
Вчера, 23:27
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Фото: pixabay.com

Землетрясение с эпицентром в 17 километрах на юг от Алматы зарегистрировано сетью сейсмических станций ТОО "СОМЭ" МЧС РК, передаёт BaigeNews.kz.

По данным СОМЭ, подземные толчки зафиксированы 6 августа в 20:29 по алматинскому времени. 

Энергетический класс землетрясения — 8.8, магнитуда — MPV 4.2, глубина — 10 километров. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): Алматы (ущелье Алма-Арасан), два балла.

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