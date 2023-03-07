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Земельные участки выдают своим - в НПП "Атамекен" озвучили жалобы крестьян
Крестьяне в Казахстане не могут получить бесплатную землю от государства. Об этом заявили в НПП "Атамекен", проанализировав жалобы, поступающие от граждан, передаёт BaigeNews.kz.
Причиной сложившейся ситуации защитники прав предпринимателей считают отсутствие в законодательстве норм и условий, регламентирующих процедуру выдачи земли.
Как рассказал замдиректора департамента строительства и земельных отношений НПП "Атамекен" Ернур Абжан, для того, чтобы заняться сельским хозяйством в стране, землю можно получить только в аренду посредством конкурсов.
"Если в конкурсе примут участие три человека, и у них будет одинаковое количество баллов, члены земельной комиссии сами решат, кому отдать землю. Другими словами, кто "понравится" комиссии, тому и достанется земля. Это создаёт условия для коррупционных правонарушений. В Казахстане очень много случаев, когда земельные участки выдают "своим". Например, аким села говорит: "Я хорошо знаю этого предпринимателя, он активный, давайте отдадим ему землю". Фермеры жалуются, что не могут получить землю без знакомых. Сейчас помогаю с документами трем-четырем предпринимателям для участия в конкурсах на получение земли. Но при обращении в акиматы районов, им прямо говорят: "у земли есть хозяин, вы тратите время впустую участвуя в конкурсах". Выходит, что конкурс проводится для "галочки", и победитель уже заранее определен", – отметил Ернур Абжан.
Специалист объяснил, в правилах конкурса на получение земли утверждён только один критерий, по которому выставляются баллы. Все зависит от того, сколько в будущем бизнесмен готов вложить в освоение и развитие территории. Засчитывается от одного до 20 баллов.
"Если участник конкурса указывал 31 тысячу тенге за один гектар пастбища, то ему ставят максимальные 20 баллов. Но документа, подтверждающего это, не требуется. Все прописывается только в бизнес-плане. Кто больше пообещал инвестиций, тот и получает землю. Члены комиссии отдают её путем голосования. А далее, будут ли вложены указанные инвестиций – за этим никто не следит. Причина проста - в условиях конкурса нет чётких сроков вложения средств", – рассказал Абжан.
По такому механизму ежегодно выдаётся порядка трёх-пяти миллионов гектаров земли.
Для искоренения коррупции и совершенствования механизма конкурсов эксперты Нацпалаты внесли для министерства сельского хозяйства ряд предложений.
"Мы предложили Минсельхозу определить конечные сроки, чтобы обещанные инвестиции были вложены в землю, и победитель конкурса выполнил свое обязательство, за счёт которого он и обошел других участников", – пояснил Ернур Абжан.
Специалисты вынесли вопрос на рассмотрение правительственной комиссии по проблемным вопросам бизнеса и на заседание рабочей группы, созданной по поручению президента, и предложили внести в правила конкурса критерии, определённые Земельным кодексом.
"В статье 43-1 Земельного кодекса прописаны условия предоставления земель сельскохозяйственного назначения. Помимо планируемых инвестиций, должно учитываться, какие агротехнологии будут применять, имеется ли сельхозтехника, специалисты, скот и другие критерии. Минсельхоз ввёл всё это в правила конкурсов, но за эти критерии баллы не предусмотрел", – сказал Ернур Абжан.
Минсельхоз приступил к изменению правил конкурсов.
"На прошлой неделе МСХ направил в "Атамекен" на согласование изменения правил конкурсов. За планируемый объём инвестиций число баллов снижено с 20 до пяти. По одной заявке в конкурсе максимально можно набрать 29 баллов. Озвученные нами предложения и замечания включили в новый проект правил. Но, к сожалению, не все. Так что есть ещё пробелы. Например, мы указывали на необходимость определения конечного срока инвестирования – сколько лет они будут осваивать свои финансы", – сказал специалист.
Эксперты Нацпалаты планируют продолжить работы в данном направлении. Их конечная цель - автоматизация процесса предоставления сельхозземли. Это исключит человеческий фактор и устранит коррупционные риски.
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