Завышенные счета за комуслуги в Астане: КРЕМ проверяет монополистов

Фото: пресс-службы КРЕМ МНЭ РК

Комитет по регулированию естественных монополий Миннацэкономики РК начал проверку в отношении столичных монополистов по фактам завышенных счетов за комуслуги, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу КРЕМ.

"В результате, ДКРЕМ по Астане направил в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт" и АО "Астана-РЭК" уведомления о проведении внеплановой проверки деятельности на предмет соблюдения требований законодательства в сфере естественных монополий.

В комитете инициировали проверку после множественных обращений астанчан на завышенные счета за электричество и тепло в декабре. Отмечается, что тарифы базовых субъектов-монополистов при этом не повышались и на сегодняшний день остаются на уровне ранее утверждённых.

На сайте комитета также опубликованы номера телефонов справочной службы компаний, куда жители столицы могут обратиться для разъяснения по некорректным начислениям и произведению перерасчёта.

Адреса субъектов-монополистов для обращений: АО "Астана-РЭК" — улица Абая, здание №80; ТОО "Астанаэнергосбыт" — проспект Б.Момышулы, дом 4/1.

Уточняется, что при выявлении нарушений в действиях монополистов, ДКРЕМ будет принимать меры в пределах своей компетенции.

Напомним, что аналогичная ситуация происходила и в начале прошлого года, когда столичные потребители получили повышенные счета за электроэнергию. В результате, ДКРЕМ по Астане открыл проверку в отношении ТОО "Астанаэнергосбыт" и предписал монополисту произвести перерасчёт потребителям, которые обратились с жалобами на завышенные счета.

Однако, процесс возврата денежных средств продлился из-за несогласия монополиста с решением ДКРЕМ, что привело к судебным процессам. В итоге ТОО "Астанаэнергосбыт" было оштрафовано на сумму более 12 миллионов тенге.

Сообщается также, что в декабре 2022 года ДКРЕМ провёл внеплановую проверку в отношении АО "Астана-РЭК" по факту двойной передачи показаний приборов учёта электроэнергии в адрес ТОО "Астанаэнергосбыт". По её результатам составлен протокол об административном правонарушении по части 4 статьи 164 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях", и направлен для рассмотрения в суд города Астаны.