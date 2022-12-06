Застрелил краснокнижного зверя: полиция ищет преступника в области Жетысу

Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Мужчину, сфотографировавшегося с убитым медведем, ищут полицейские Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с "трофеем" появилось в соцсетях.

"Информация принята во внимание. Полицейскими области Жетысу организованы необходимые мероприятия по установлению даты, местности и личности мужчины на фотоснимке с краснокнижным животным. Информация также направлена в заинтересованные ведомства, занимающиеся охраной природы и животного мира. О результатах розыскных мероприятий будет сообщено дополнительно", - говорится в Telegram-канале Polisia.kz.