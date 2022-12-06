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  • Застрелил краснокнижного зверя: полиция ищет преступника в области Жетысу
t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 21:58
332
Сегодня, 21:58
332
Фото: t.me/POLICE_of_KZ

Застрелил краснокнижного зверя: полиция ищет преступника в области Жетысу

Мужчину, сфотографировавшегося с убитым медведем, ищут полицейские Жетысуской области, передаёт BaigeNews.kz.

Фото с "трофеем" появилось в соцсетях.

"Информация принята во внимание. Полицейскими области Жетысу организованы необходимые мероприятия по установлению даты, местности и личности мужчины на фотоснимке с краснокнижным животным. Информация также направлена в заинтересованные ведомства, занимающиеся охраной природы и животного мира. О результатах розыскных мероприятий будет сообщено дополнительно", - говорится в Telegram-канале Polisia.kz.

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#полиция #браконьеры #Жетысуская область
BaigeNews.kz
Сегодня, 21:58
332
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