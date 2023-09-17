Зарезал и поджёг дом: подозреваемого в тройном убийстве задержали в Алматинской области
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Сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве матери и двух её детей, передаёт BaigeNews.kz.
По данным департамента полиции Алматинской области, задержанным оказался мужчина 1982 года рождения.
"Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 часть 2 пункт 1 (убийство двух или более лиц) и статье 99 часть 3 (убийство малолетнего лица) УК РК. В настоящее время, ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения, — рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.
Задержанный водворён в ИВС районной полиции.
Напомним, трагедия случилась ночью 14 сентября. Пожарные выехали тушить дом в селе Ащибуак и обнаружили тела женщины и двоих детей с множественными ножевыми ранениями.
По версии следствия, подозреваемый, совершив тройное убийство, решил скрыть следы преступления и поджёг дом.
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