Зарезал и поджёг дом: подозреваемого в тройном убийстве задержали в Алматинской области

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве матери и двух её детей, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции Алматинской области, задержанным оказался мужчина 1982 года рождения.

"Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 часть 2 пункт 1 (убийство двух или более лиц) и статье 99 часть 3 (убийство малолетнего лица) УК РК. В настоящее время, ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения, — рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов.

Задержанный водворён в ИВС районной полиции.

Напомним, трагедия случилась ночью 14 сентября. Пожарные выехали тушить дом в селе Ащибуак и обнаружили тела женщины и двоих детей с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, подозреваемый, совершив тройное убийство, решил скрыть следы преступления и поджёг дом.