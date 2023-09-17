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Зарезал и поджёг дом: подозреваемого в тройном убийстве задержали в Алматинской области

Сегодня, 10:39
АВТОР
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Арман Мукатов/BaigeNews.kz Сегодня, 10:39
Сегодня, 10:39
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Фото: Арман Мукатов/BaigeNews.kz

Сотрудники полиции задержали подозреваемого в жестоком убийстве матери и двух её детей, передаёт BaigeNews.kz.

По данным департамента полиции Алматинской области, задержанным оказался мужчина 1982 года рождения.

"Данный факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 часть 2 пункт 1 (убийство двух или более лиц) и статье 99 часть 3 (убийство малолетнего лица) УК РК. В настоящее время, ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения, —  рассказал начальник ДП Алматинской области Бауржан Аленов. 

Задержанный водворён в ИВС районной полиции.

Напомним, трагедия случилась ночью 14 сентября. Пожарные выехали тушить дом в селе Ащибуак и обнаружили тела женщины и двоих детей с множественными ножевыми ранениями.

По версии следствия, подозреваемый, совершив тройное убийство, решил скрыть следы преступления и поджёг дом.

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