Женщину с двумя детьми зарезали в селе Алматинской области
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Полиция Алматинской области разыскивает подозреваемого в жестоком убийстве женщины и двоих несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz.
"14 сентября в 22:31 в ДЧС Алматинской области поступило сообщении о загорании дома в селе Ащибулак Илийского района горела кровля дома. В самом жилье пожарные обнаружили три трупа с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались женщина и двое её детей 13 и 8 лет", - сообщили в ДП Алматинской области.
Специалисты зафиксировали у женщины глубокую открытую резаную рану области шеи справа, множественные порезы лица, левого подбородка, колото-резаное ранение брюшной правого плеча. Дети также погибли от проникающих ножевых ранений.
В прокуратуре Алматинской области сообщили, что факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 УК РК “Убийство”.
"В настоящее время проводятся оперативно-розыскные работы по установлению подозреваемого лица и его поимке. Во все районные подразделения полиции и ДП соседних регионов направлены ориентировки. Ведутся следственные мероприятия с назначением всех необходимых экспертиз для принятия окончательного процессуального решения", – отметили в полиции.
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