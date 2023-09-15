Женщину с двумя детьми зарезали в селе Алматинской области

Полиция Алматинской области разыскивает подозреваемого в жестоком убийстве женщины и двоих несовершеннолетних детей, передаёт BaigeNews.kz.

"14 сентября в 22:31 в ДЧС Алматинской области поступило сообщении о загорании дома в селе Ащибулак Илийского района горела кровля дома. В самом жилье пожарные обнаружили три трупа с признаками насильственной смерти. Погибшими оказались женщина и двое её детей 13 и 8 лет", - сообщили в ДП Алматинской области.

Специалисты зафиксировали у женщины глубокую открытую резаную рану области шеи справа, множественные порезы лица, левого подбородка, колото-резаное ранение брюшной правого плеча. Дети также погибли от проникающих ножевых ранений.

В прокуратуре Алматинской области сообщили, что факт зарегистрирован в районной полиции по статье 99 УК РК “Убийство”.