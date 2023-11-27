Закредитованность населения Казахстана выросла после пандемии на 30%

До пандемии коронавируса в стране ежегодно росло количество заемщиков – в среднем на 500 тысяч человек. Только за последние три года среднегодовой темп роста задолженности населения составил 30%. На этом фоне к настоящему моменту общая задолженность казахстанцев выросла с 7,1 до 15,6 триллионов тенге. Статистика пугающая, но не такая однозначная - в отношении к ВВП (13,7%) – задолженность граждан значительно ниже, чем в России, США, Польше, Германии и Южной Корее. Ведущие казахстанские аналитики и эксперты рассказали, насколько выросла закредитованность населения, на что больше всего берут кредиты, и есть ли риск возникновения кредитного пузыря.

Уровень закредитованности населения Казахстана на 2020-2023 годы

Среднегодовой темп роста задолженности населения за последние три года составил 30%. На этом фоне общая задолженность казахстанцев выросла с 7,1 до 15,6 трлн тенге к настоящему моменту. Тем не менее, в отношении к ВВП (13,7%) – этот показатель значительно ниже, чем, например, в России - 21%, Польше - 27%, Германии - 55%, США - 74%, Южной Корее - 105%.

"Таким образом, высокие темпы роста розничного кредитования отражают относительно умеренную задолженность домохозяйств, широкую популярность и экономическую выгоду приобретения товаров в рассрочку, преобладание льготных программ на рынке ипотеки", - отмечает председатель Совета АФК Елена Бахмутова.

По данным АФК, в разрезе объектов кредитования доля потребительских кредитов составляет порядка 60%, ипотеки – 34%, оставшиеся 6% – это автокредиты и прочие займы.

При этом, несмотря на высокий темп роста задолженности домохозяйств, казахстанцы по-прежнему выступают нетто-кредиторами банковской системы: депозиты населения превышают их кредиты на 10%, или 1,6 трлн тенге и составляют 17,2 трлн тенге.

Насколько выросло число платежных карт за последние три года

По состоянию на 1 октября 2023 года в обращении находится 72,7 миллионов платежных карточек. Наиболее распространенными являются дебетные карточки: их доля составляет 80,6% или 58,6 миллионов, доля кредитных карточек – 16,7% или 12,1 миллионов, и оставшаяся доля в 2,7% или 2 миллионов приходится на дебетные с кредитным лимитом и предоплаченные карточки. В 2020 году в обращении находилось 48 миллионов платежных карточек.

Как изменился кредитный портфель БВУ с 2020-2023 годы

Кредитный портфель банков второго уровня тоже вырос за последние три года – аж на 75%. Так, по состоянию на 1 октября 2023 года ссудный портфель БВУ составил 27,7 тенге, что на 75% выше показателя по итогам 2020 года (15,8 трлн тенге).

Исходя из этого, как отмечает Елена Бахмутова, можно заметить, что банковское кредитование оказывает действенную поддержку деловой активности в стране и помогает увеличить потребительский и инвестиционный спрос в экономике.

Рассмотрим, как менялся ссудный портфель банков только за 2023 год. Так, на начало октября мы имели следующий портфель:

На 1 октября займы физлицам составили 15,6 трлн тенге против 13,2 трлн тенге на 1 января 2023. В целом ссудный портфель вырос на 14,2% - с 24,3 трлн тенге до 27,7 трлн тенге.

Таким образом займы физическим лицам пропорционально выросли с 54,4% от "ссудника" (на 1 января) до 56,4% в общем портфеле на 1 октября. Внутри этого потребительские займы выросли на 1,76 трлн тенге всего за январь-сентябрь 2023 года – с 7,7 трлн тенге до 9,45 трлн тенге. Темп прироста составил 30%, а доля потребительских займов в общем ссудном портфеле с 31,7% выросла до 34,1% на начало октября.

"Банки выдают тем, кто не может заплатить. Конечно, все могут заплатить, однако ситуация необычная, потому что темпы прироста ссудного портфеля банков только благодаря займам физлицам, которые в свою очередь растут из-за потребительских займов. И эта скорость прироста портфеля опережает прирост заработной платы, роста доходов. Рано говорить о пузыре, тем более что большинство банков не держат проблемные займы больше 95-100 дней, а сразу списывают их за баланс. Большинство заемщиков все же гасят кредиты. На открытом, большом и более привлекательном рынке – можно было бы предположить пузырь. Однако стенки нашего "кредитного шара" - социальная направленность государства. Государство не позволит кредитному рынку схлопываться, чтобы не спровоцировать социальное напряжение", - считает казахстанский экономист Расул Рысмамбетов.

По его мнению, так называемое схлопывание, может произойти только по вине государства, если по каким-то причинам сократится социальный бюджет и произойдет резкое падение национальной валюты.

На что больше всего берут кредиты казахстанцы

В Казахстане растет спрос на потребительские кредиты. Еще два года назад потребительские беззалоговые кредиты имели двое из трех экономически активных казахстанцев, в этом году их стало уже три из четырех, то есть рост составил 77%.

Согласно аналитике АФК, если смотреть на общую задолженность населения, то чуть более одной трети (34%) – приходится на ипотеку, 60% – потребительские займы, оставшиеся 6% – это автокредиты и прочие займы. Казахстанцы покупают в кредит технику, одежду и даже еду.

По данным АФК, более половины всех потребительских займов банков второго уровня являются беспроцентной рассрочкой. Потребитель в данном случае обеспечивает свои потребности, бизнес имеет продажи, что в совокупности способствует как пополнению доходов в бюджет, так и общему росту экономики.

"Кстати, довольно часто люди приобретают товары в рассрочку, имея при этом депозиты в тех же самых банках, поскольку можно заработать на процентах по депозитам. Кроме того, если смотреть на объёмы займов – то на 4% заёмщиков приходится почти половина всего портфеля потребительских займов", - отмечает Елена Бахмутова.

В АФК не раз отмечали, что необходимо следить за долговой нагрузкой отдельных групп заемщиков и адекватно оценивать соответствующие риски.

"Если отношение ежемесячного платежа по кредиту к ежемесячному доходу заемщика находится на приемлемом уровне (по законодательству не выше 50%), то риски невозврата будут адекватными, а кредитная нагрузка – посильной. Заёмщикам зачастую комфортно платить ежемесячно 20-30 тысяч тенге – в этот диапазон на условиях годовой рассрочки, например, попадает бытовая техника в ценовом диапазоне от 240 до 360 тысяч тенге. Совершенно другое дело, если потребитель занимает деньги для того, чтобы гасить свои прежние кредиты. Фактически это означает, что у заемщика уже технический дефолт", - рассказывает Елена Бамутова.

По ее словам, уровень проблемных кредитов в стране в потребительском кредитовании составляет 6%, что в 2,6 раза ниже уровня проблемных займом в секторе МСБ и в 3 раза ниже, чем в сегменте кредитов, связанных с недвижимостью.