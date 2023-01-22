Запрет на вывоз бензина и дизтоплива продлили в Казахстане

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Ещё на полгода в стране продлили запрет на вывоз бензина и дизтоплива. Об этом говорится в совместном приказе министра энергетики, министра финансов, министра внутренних дел и председателя КНБ, передаёт BaigeNews.kz.

"Ввести запрет сроком на шесть месяцев на вывоз с территории Республики Казахстан автомобильным транспортом бензинов, дизельного топлива и отдельных видов нефтепродуктов, за исключением смазочных масел, за исключением вывоза в бензобаках, предусмотренных заводом-изготовителем автомобильных транспортных средств, авиационного топлива для проведения научно-исследовательских работ по подбору присадок. Контроль за исполнением настоящего совместного приказа возложить на курирующих соответствующее направление вице-министров энергетики, финансов, внутренних дел и заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК – директора Пограничной службы", — говорится в приказе, подписанном 20 января 2023 года.

Документ вступит в силу по истечении десяти календарных дней после дня его первого официального опубликования.

Ранее премьер-министр страны Алихан Смаилов на совещании по вопросам обеспечения внутреннего рынка горюче-смазочными материалами поручил усилить контроль за незаконным вывозом ГСМ из Казахстана.