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Заморозки прогнозируют в Казахстане

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baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 20:52
Сегодня, 20:52
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Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Казгидромет представил прогноз погоды на 8 сентября в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz

"По-прежнему на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, в горных районах юго-востока страны - град. На северо-западе, севере, востоке, в центре РК - туман", - говорится в сообщении.

В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Улытауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса. 

 

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