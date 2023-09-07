Заморозки прогнозируют в Казахстане
Сегодня, 20:52
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Сегодня, 20:52Сегодня, 20:52
177Фото: baigenews.kz/Бауыржан Жуасбаев
Казгидромет представил прогноз погоды на 8 сентября в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
"По-прежнему на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, в горных районах юго-востока страны - град. На северо-западе, севере, востоке, в центре РК - туман", - говорится в сообщении.
В Жамбылской, Кызылординской, Атырауской, Актюбинской, Западно-Казахстанской, Улытауской областях сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.
На севере, востоке Восточно-Казахстанской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.
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