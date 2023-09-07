Заморозки прогнозируют в Казахстане

Казгидромет представил прогноз погоды на 8 сентября в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

"По-прежнему на большей части РК с прохождением атмосферных фронтальных разделов сохранится неустойчивый характер погоды, пройдут дожди с грозами. Лишь на востоке страны преимущественно погода без осадков. По республике ожидаются порывистый ветер, в горных районах юго-востока страны - град. На северо-западе, севере, востоке, в центре РК - туман", - говорится в сообщении.