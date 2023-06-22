Заморозки и град - синоптики сообщили о погоде 23 июня в Казахстане

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Синоптики "Казгидромета" предупредили об опасных явлениях погоды в Казахстане 23 июня, передаёт BaigeNews.kz.

По-прежнему практически вся территория РК будет находиться под влиянием атмосферных фронтальных разделов, с чем сохраняются дожди с грозами. Лишь на юго-западе и на юге республики – погода без осадков.

На большей части территории сохраняется усиление ветра, град, на юго-западе – шквал, пыльная буря, ночью и утром в Северо-Каахстанской области – туман.

На северо-западе Северо-Казахстанской, Акмолинской областей ночью на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-2 градуса.

В Туркестанской, Мангистауской, Абайской, южной половине Костанайской, на востоке Восточно-Казахстанской, на западе и востоке Кызылординской, на юге, в центре Карагандинской, на юге области Улытау, на западе и в центре Павлодарской, на севере, востоке Атырауской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.