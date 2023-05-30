Законопроект о территориальной обороне разрабатывают в Казахстане

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На публичное обсуждение в Казахстане вынесли проект Закона "О территориальной обороне Республики Казахстан". Зачем он нужен, объяснили в Минобороны, передаёт BaigeNews.kz.

Разработчики документа указывают, что сегодня в сфере существуют неурегулированность общественных отношений, не закреплены права и обязанности юридических и физических лиц; слабое взаимодействие силовых государственных органов с гражданской общественностью.

"Сейчас вопросы территориальной обороны регулируются отдельными нормами в различных правовых актах. В Бюджетном Кодексе прописаны расходы областного (городского) бюджета по обеспечению и содержанию территориальных органов территориальных войск в повседневной деятельности и создание запасов МТС, а также проведение сборов с военнообязанными подразделений; в Законе "Об обороне и ВС РК" кратко определены основные понятия, функции центральных государственных органов, МИО, МО и ГШ. В Законах "О мобилизационной подготовке и мобилизации", "О чрезвычайном положении", "О военном положении", "О Национальной гвардии Республики Казахстан", "О воинской службе и статусе военнослужащих" пункты об организации территориальной обороны прописаны одной строкой", - сказано в пояснительной записке к проекту закона.

На финансирование территориальных войск региональными (областными) бюджетами по состоянию на 2022 год выделено около 384 миллионов тенге.

"Оплата труда военнослужащих по контракту составляет от 80 до 120 тысяч тенге. Интенсивность развития инфраструктуры низкая. Обеспеченность УМТБ и подготовки по состоянию на 2023 год составляет 25 и 12,4 процента соответственно. Обеспеченность МТС – 18,3 процента. Укомплектованность личным составом бригад – 2 165 человек, что является низким показателем относительно требуемой численности. Подготовка специалистов осуществляется недостаточно и не охватывает необходимые специальности", - сказано в документе.

В Минобороны отмечают, что боевая мощь армий иностранных государств повышается за счёт привлечения заблаговременно подготовленных резервистов. Территориальные войска в иностранных государствах тесно взаимосвязаны с регулярными Вооружёнными силами и решаемыми ими задачами.

Создание сил территориальной обороны избрали многие государства мира: Соединённые Штаты Америки, Великобритания, Австрия, Германия, Дания, Италия, Польша, Франция и другие.

В большинстве государств организация территориальной обороны и применение сил территориальной обороны определены отдельными статьями в основных законах об обороне и национальной гвардии, таких как: Россия, Беларусь, Узбекистан, Кыргызстан.

В Минобороны РК предлагают усовершенствовать нормативно-правовую базу в через введение Законодательного акта "О территориальной обороне РК". Определить в документе место, роль, функции, компетенции и задачи Центральных, военных, местных исполнительных органов. Совершенствовать показатели по обеспечению Территориальных войск ВС РК, финансированию системы, развитию инфраструктуры. Повысить уровень социального обеспечения, реализации установленных законодательством гарантий военнослужащих, членов их семей и лиц, уволенных с воинской службы.

С полным текстом документа можно ознакомиться по ссылке.