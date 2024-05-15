Торгово-логистический комплекс появится на границе с Кыргызстаном: Мажилис ратифицировал соглашение

Депутаты Мажилиса ратифицировали соглашение с Кыргызстаном о создании торгово-логистического комплекса на приграничной территории, передает BaigeNews.kz.

Комплекс будет состоять из площадок, складов для хранения товаров, сообщил вице-министр торговли и интеграции РК Кайрат Торебаев.

"Комплекс будет размещен вблизи пунктов пропуска "Карасу" и "Ак-Тилек" и будет состоять из производственных площадок, складов для хранения товаров, а также транспортно-логистической инфраструктуры", – сказал Кайрат Торебаев.

По его словам, комплекс сможет значительно снизить нагрузку на пропускной пункт "Кордай" и позволит увеличить товарооборот до трех миллиардов тенге.

"Кордай" является основным пунктом пропуска на казахстанско-кыргызской границе, который на сегодняшний день перегружен. Запуск комплекса позволит значительно его разгрузить", – сказал Кайрат Торебаев.

Он отметил, что размещение комплекса в Кордайском районе Жамбылской области обусловлено значительными объемами сырья и развитой инфраструктурой. Также вице-министр сообщил, что комплекс будет построен за счет внебюджетных средств. На данный момент инвестор не определен и будут проводиться отборы.