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Аттестацию преподавателей медвузов проведут впервые за 7 лет в Казахстане

Сегодня, 15:13
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Минздрав РК Сегодня, 15:13
Сегодня, 15:13
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Фото: Минздрав РК

Министерство здравоохранения РК проведёт промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов в стране, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании коллегии ведомства отметили, что для улучшения качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей необходимы анализ текущего состояния.

Результаты независимой оценки будут использованы для разработки дальнейших стратегий и программ, направленных на улучшение образовательного процесса в медицинских вузах, а также для определения приоритетных направлений развития медобразования и научной деятельности.

Последняя независимая аттестация преподавателей проведена в 2017 году.

"Независимая оценка знаний студентов и резидентов, а также аттестация профессорско-преподавательского состава направлены прежде всего на повышение качества медицинского образования и обеспечение высокого уровня подготовки кадров для отечественной системы здравоохранения", - отметили в Минздраве.

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