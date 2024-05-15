Аттестацию преподавателей медвузов проведут впервые за 7 лет в Казахстане

Министерство здравоохранения РК проведёт промежуточную независимую экзаменацию студентов и резидентов, а также аттестацию профессорско-преподавательского состава всех медицинских вузов в стране, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании коллегии ведомства отметили, что для улучшения качества подготовки кадров и повышения уровня компетенций преподавателей необходимы анализ текущего состояния.

Результаты независимой оценки будут использованы для разработки дальнейших стратегий и программ, направленных на улучшение образовательного процесса в медицинских вузах, а также для определения приоритетных направлений развития медобразования и научной деятельности.

Последняя независимая аттестация преподавателей проведена в 2017 году.