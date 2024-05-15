Как изменится сфера госзакупок в Казахстане, рассказали в Минфине

Повысить прозрачность системы госзакупок и внедрить типовую конкурсную документацию хотят в Казахстане. Об этом сообщил в кулуарах мажилиса вице-министр финансов Даурен Кенбеил, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"На сегодня все госзакупки осуществляются в электронном варианте - от объявления, до заключения договоров. Мы существенно сокращаем сроки, увеличиваем ответственность поставщиков, а также вводим важный институт общественного мониторинга. Думаю, случаи о которых вы сказали и другие случаи в системе закупок, они имеют место быть, мы этого не скрываем", - заявил Даурен Кенбеил.

По его словам, уже сейчас любой желающий может зайти на портал и посмотреть любую закупку, включая договор, техническую спецификацию и ход исполнения.

"У нас несколько инструментов. Первое, камеральный контроль, которую осуществляют органы внутреннего гос аудита - так называемый "камеральный контроль первого уровня". Когда заказчик размещает техспецификацию, наши органы камерального контроля в моментальном режиме видят их и проверяют их на завышенные требования. Во-вторых, проверяют на заточенность и в случае выявления такой заточенности о которой вы говорите, выдается уведомление и техспецификация переделывается. И второе решение проблемы - это применение типовых техспецификаций и конкурсной документации . Мы сейчас к этому переходим - сейчас в сфере связи, охраны мы внедряем типовые тех спецификации", - указал вице-министр финансов.