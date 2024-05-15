Как изменится сфера госзакупок в Казахстане, рассказали в Минфине
Сегодня, 14:39
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 14:39Сегодня, 14:39
50Фото: baigenews.kz
Самое читаемое
- Мошенники от имени сотрудников "КазТрансГаз Аймак" грабят казахстанцев
- Приговор Бишимбаеву: что пишут мировые СМИ
- 86-летний петропавловец выпрыгнул из окна своей квартиры
- Место на кладбище с памятником приготовил себе казахстанский предприниматель
- Казахстанца арестовали за оскорбление глухонемого таксиста в Астане