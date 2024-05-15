Убийство полицейского в Костанайской области: задержан подозреваемый
Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00Сегодня, 14:00
146Фото: baigenews.kz
В Костанайской области задержали подозреваемого в убийстве полицейского в Узункольском районе, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ДП области.
По факту убийства возбуждено уголовное дело. Подозреваемый водворен в изолятор временного содержания.
"Проводятся все необходимые следственные действия, назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято соответствующее процессуальное решение", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, тело криминалиста районного отдела полиции с признаками насильственной смерти обнаружено во дворе его дома в селе Узынкуль.