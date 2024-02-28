Закладчика с крупной партией наркотиков задержали в Астане

Крупную партию наркотиков изъяли у закладчика в Астане. Полиция завела уголовное дело в отношении наркозакладчика, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

"Оператором ЦОУ в дневное время была замечена автомашина, выехавшая за город, водитель которой, выйдя с машины, вел себя подозрительно. На место был направлен экипаж полка патрульной полиции. Стражами порядка автомашина была остановлена, водитель признался, что оставил закладки", - сообщили в полиции.

В ходе проведения следственных действий в данной местности были обнаружены 67 полиэтиленовых свертков с порошкообразным веществом.

Также в ходе обыска по месту жительства были изъяты мефедрон, альфа-PVP, гашиш, масло каннабиса и электронные весы в количестве трех штук. Общий вес изъятых наркотиков составил более 2,5 кг.