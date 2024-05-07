Захватывающий видеоролик презентовали в Минобороны ко Дню защитника отечества

Министерство обороны в социальных сетях поздравило казахстанцев с Днём защитника отечества. К празднику ведомство опубликовало красивый патриотический видеоролик, передаёт BaigeNews.kz.

Клип был снят на песню "Қайсарлы армия" в исполнении Центрального ансамбля Национального военно-патриотического центра Вооруженных сил РК.

"Сегодня во исполнении воинского долга ярко проявляется подлинный патриотизм, ведь беззаветное служение Родине и народу – это священная обязанность каждого ответственного гражданина. Казахстанская армия служит гарантом суверенитета страны, незыблемой опорой нашей государственности", — говорится в подписи к видео.

Военнослужащих и других представителей сильной половины человечества с праздником подзравил глава Минобороны генерал-полковник

Руслан Жаксылыков.

"День защитника Отечества стал символом мужества, доблести, беззаветного служения Родине. Вы являетесь свидетелями тому, что благодаря пристальному вниманию высшего руководства страны и государственной поддержке сегодня Вооруженные Силы состоялись как современная, боеспособная и сильная Армия. Нами проведены десятки командно-штабных учений и тренировок с применением новых методов. Наши контингенты принимали участие в различных учениях и соревнованиях за рубежом, а также проводили совместные мероприятия на территории нашей страны.

Сделан качественный шаг в миротворческой деятельности. Я выражаю признательность всем, кто участвует в выполнении ряда международных миссий в разных странах. Со словами благодарности обращаюсь к тем, кто находится на боевом дежурстве, охраняет воздушное пространство Республики Казахстан", — обратился к казахстанцам министр обороны.

Он напомнил, что этой весной, военные активно помогали в ликвидации последствий от природных катаклизмов.

"В этом году мы отмечаем День защитника Отечества при особых обстоятельствах. Наши военнослужащие с честью выполняют свой долг, обеспечивая необходимые меры в ликвидации водной стихии, с высокой ответственностью защищают население, оказывают помощь, ограждая от всех опасностей. В этот напряженный период ярко проявились такие качества наших воинов, как высокий профессионализм, верность долгу, войсковое товарищество и взаимовыручка. То, что для обычных людей – нелегкие испытания, для военных – очередная тренировка. У меня как у главы оборонного ведомства вызывает чувство гордости то, что в это непростое время армия и народ показали свою сплочённость", — заявил Руслан Жаксылыков.

Напомним, выступая в Акорде на торжественном мероприятии, посвященном Дню защитника Отечества, Президент страны – Верховный Главнокомандующий Вооруженными силами РК отметил, что казахстанские военнослужащие проявляют профессионализм и безупречную боевую выучку, участвуя в различных миротворческих операциях под эгидой ООН.

Ранее глава государства подписал Указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов". Президент принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.

За мужество и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского и служебного долга, вклад в обеспечение национальной безопасности и обороноспособности страны, укрепление законности и правопорядка президент наградил ряд казахстанцев