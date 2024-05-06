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Президент подписал Указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов

Вчера, 12:24
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Президент подписал Указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов Вчера, 12:24
Вчера, 12:24
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Глава государства подписал Указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", передаёт BaigeNews.

ПОСТАНОВЛЯЮ:

присвоить:

классный чин государственный советник юстиции 1 класса:

Асылов Берік Ноғайұлы;

воинское звание генерал-лейтенант: 

Абубакирову Канышу Асанхановичу;

воинское звание генерал-лейтенант авиации: 

Косанову Даурену Жуматаевичу;

классный чин государственный советник юстиции 2 класса:

Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;

воинское звание генерал-майор:

Даутову Кайрату Сапарбековичу,

Джунусову Толеужану Сабыровичу,

Есжанову Аяну Абдуганиевичу,

Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу,

Ибраеву Ержану Вакасовичу,

Казкееву Бекайдару Маратовичу,

Поливанову Павлу Константиновичу;

воинское звание генерал-майор авиации:

Нильдибаеву Ержану Болатовичу;

специальное звание генерал-майор национальной безопасности:

Бекжанову Нуржану Наурузовичу,

Жумабаеву Марату Кабиденовичу,

Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;

специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:

Ахметжанову Саяну Кылышевичу,

Жебегенову Максату Мырзахановичу,

Саркулову Улану Сериковичу;

специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:

Алиеву Данияру Дуппаевичу,

Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу,

Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;

специальное звание генерал-майор полиции:

Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу,

Рысбаеву Айдосу Какашаулы,

Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;

классный чин государственный советник юстиции 3 класса:

Абилову Берику Ракатовичу,

Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу,

Утегенову Ерлану Рахимжановичу.

 

Президент

Республики Казахстан                                                                               К.Токаев

 

Астана, Акорда, 6 мая 2024 года                    

 

            № 535

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