Президент подписал Указ о присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов
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Глава государства подписал Указ "О присвоении высших воинских и специальных званий, классных чинов", передаёт BaigeNews.
ПОСТАНОВЛЯЮ:
присвоить:
классный чин государственный советник юстиции 1 класса:
Асылов Берік Ноғайұлы;
воинское звание генерал-лейтенант:
Абубакирову Канышу Асанхановичу;
воинское звание генерал-лейтенант авиации:
Косанову Даурену Жуматаевичу;
классный чин государственный советник юстиции 2 класса:
Ташимбаеву Тимуру Газизбековичу;
воинское звание генерал-майор:
Даутову Кайрату Сапарбековичу,
Джунусову Толеужану Сабыровичу,
Есжанову Аяну Абдуганиевичу,
Ибатулину Бауыржану Шарифуллаевичу,
Ибраеву Ержану Вакасовичу,
Казкееву Бекайдару Маратовичу,
Поливанову Павлу Константиновичу;
воинское звание генерал-майор авиации:
Нильдибаеву Ержану Болатовичу;
специальное звание генерал-майор национальной безопасности:
Бекжанову Нуржану Наурузовичу,
Жумабаеву Марату Кабиденовичу,
Наймантаеву Алмасу Тлепбергеновичу;
специальное звание генерал-майор антикоррупционной службы:
Ахметжанову Саяну Кылышевичу,
Жебегенову Максату Мырзахановичу,
Саркулову Улану Сериковичу;
специальное звание генерал-майор службы экономических расследований:
Алиеву Данияру Дуппаевичу,
Асанбаеву Еркебулану Толегеновичу,
Исмагулову Нуржану Ныгметовичу;
специальное звание генерал-майор полиции:
Кабдулдинову Айдыну Токтаровичу,
Рысбаеву Айдосу Какашаулы,
Уразбаеву Нурхату Кенжебаевичу;
классный чин государственный советник юстиции 3 класса:
Абилову Берику Ракатовичу,
Койгелдиеву Галымжану Мамбетовичу,
Утегенову Ерлану Рахимжановичу.
Президент
Республики Казахстан К.Токаев
Астана, Акорда, 6 мая 2024 года
№ 535
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