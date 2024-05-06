Казахстан зарекомендовал себя всему миру как миролюбивое государство - Токаев

Президент принял участие в церемонии вручения государственных наград, высших воинских и специальных званий, классных чинов.

Глава государства – Верховный главнокомандующий Вооруженными силами Касым-Жомарт Токаев поздравил участников церемонии с Днем защитника Отечества и Днем Победы, передаёт BaigeNews. Он отметил, что эти праздники, олицетворяющие преемственность воинских традиций, демонстрируют верность героическому пути наших предков.

"Сегодня доблестная казахстанская армия стала надежным щитом территориальной целостности и стабильности в стране. Наши славные воины неусыпно стоят на страже сохранения мира и процветания. Они всегда готовы защитить свою священную Отчизну. Героизм проявляется не только на полях сражений, место для подвигов есть и в мирное время. В этом году наша страна столкнулась с беспрецедентными за последние 80 лет паводками. В этот непростой период военнослужащие Национальной гвардии, МВД, КНБ, МЧС и личный состав Службы государственной охраны были на передовой, продемонстрировав яркий пример верности присяге. В борьбе с масштабными наводнениями было задействовано более 9000 солдат. Доставлено свыше тысячи единиц техники. В дни испытаний ярче всего проявляются самые благородные человеческие качества. Пользуясь случаем, хочу отметить заслуги 300 военнослужащих, боровшихся со стихией в Северо-Казахстанской области. Они день и ночь возводили плотины, участвовали в спасении населенных пунктов от паводков. Конечно, особую признательность им высказали местные жители, которые с самыми теплыми чувствами проводили военнослужащих. Это является наглядным доказательством нерушимого единства и сплоченности народа и армии. И таких примеров немало", – сказал Касым-Жомарт Токаев.

Как подчеркнул глава государства, мы всегда помним и чтим наших фронтовиков и тружеников тыла, которые ценой неимоверных лишений приближали Победу.



Президент сообщил, что участники войны ежегодно ко Дню Победы получают дополнительные выплаты. В этом году эта сумма составляет до 3 миллионов тенге каждому ветерану. Он напомнил, что с этого года по его инициативе трем степеням ордена "Айбын" были присвоены имена наших легендарных соотечественников Сагадата Нурмагамбетова, Бауыржана Момышулы, Рахымжана Кошкарбаева. Храбрость и мужество таких достойнейших сынов народа является примером для нынешнего и будущих поколений защитников Отечества.



Как заявил президент, сегодня, в условиях нарастающей геостратегической турбулентности, значение сильной и боеспособной армии существенно возрастает.

"Наши военнослужащие проявляют профессионализм и безупречную боевую выучку, участвуя в различных миротворческих операциях под эгидой ООН. Недавно Казахстан впервые получил мандат Организации Объединенных Наций на самостоятельное выполнение миссии на Голанских высотах. За последние годы мы значительно укрепили позиции в рейтинге военной мощи стран мира – это наглядно свидетельствует о высокой боеготовности и слаженности наших войск. Казахстан зарекомендовал себя всему миру как миролюбивое государство и установил дружественные отношения со всеми странами. Мы уверены, что любой конфликт следует решать путем конструктивного диалога. Однако нельзя проявлять беспечность и бездействовать. Наша армия должна быть готова дать отпор различными угрозам. Сильная армия – опора страны", – подчеркнул глава государства.

Касым-Жомарт Токаев отметил, что работа по повышению профессиональной выучки и модернизации Вооруженных сил Казахстана будет продолжена