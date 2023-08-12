  • 12 Августа, 14:46
  • BAIGENEWS

Задержана подозреваемая в убийстве пропавшего мужа в Туркестанской области

Сегодня, 13:23
АВТОР
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t.me/POLICE_of_KZ Сегодня, 13:23
Сегодня, 13:23
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Фото: t.me/POLICE_of_KZ

В Туркестанской области на поиски 38-летнего пропавшего мужчины был ориентирован весь личный состав районного отдела полиции. Об исчезновении брата  в полицию Сарыагашского района заявила местная жительница, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД РК.

"При проведении оперативно-розыскных мероприятий полицейскими была задержана жительница района, подозреваемая в убийстве своего мужа после семейной ссоры. Изъяты вещественные доказательства. Подозреваемая водворена в изолятор временного содержания", — сообщили в полиции.

Уточняется, что семья, где произошла трагедия, на учете в органах внутренних дел не состояла и по семейным конфликтам ранее не обращались. 

Полиция начала досудебное расследование по статье 99 части 2 УК РК "Убийство", выясняются все обстоятельства произошедшего.

 

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