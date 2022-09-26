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Кадр из видео polisia.kz Сегодня, 08:09
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Фото: Кадр из видео polisia.kz

️Задержали подозреваемых в перестрелке в Шу, в ходе которой погиб один человек

П️одозреваемых в перестрелке в Шу, в ходе которой погиб один человек, задержали, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на департамент полиции Жамбылской области. 

Полицейские установили всех участников преступления. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 части 2 пункта 1 УК РК - "Убийство". 

"Двое активных участников инцидента водворены в изолятор временного содержания, в отношении третьего проводятся следственные действия, по результатам которых также будет решаться вопрос о его водворении в ИВС. Четвёртый подозреваемый органом уголовного преследования объявлен в международный розыск. Расследование продолжается", - сообщил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Алмас Саламатов.

Напомним, 25 сентября в перестрелке в Шуском районе Жамбылской области ранения получили четыре человека, один из них  скончался в больнице. В убийстве подозревают 22-летнего жителя села Толе би.

Видео: polisia.kz
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#полиция #задержание #Жамбылская область
Журналист
Сегодня, 08:09
402
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