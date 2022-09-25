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  • Перестрелка в Жамбылской области: один человек скончался и трое ранены
klops.ru Сегодня, 19:55
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Фото: klops.ru

Перестрелка в Жамбылской области: один человек скончался и трое ранены

В перестрелке в Шуском районе Жамбылской области ранения получили четыре человека, один из них  скончался в больнице, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на Telegram-канал Polisia.kz

"Ночью 25 сентября в Шуский районный отдел полиции поступило сообщение из больницы о том, что к ним с огнестрельными дробовыми ранениями поступили четверо молодых людей 23, 25 и двое 26 лет. Один из парней позже скончался в реанимационном отделении больницы. По данному факту начато досудебное расследование по статье 99 часть 2  УК РК — "убийство". В настоящее время проводится полная проверка. Под надзором районной прокуратуры проводятся необходимые следственные действия по времени, допустимому нормами уголовно-процессуально кодекса, — сообщили в департаменте полиции региона.

В убийстве подозревают 22-летнего жителя села Толе би, которого в данный момент разыскивают, чтобы задержать. 

В ближайшее время суд примет решение о мере пресечения в отношении других участников инцидента. 

Видео: polisia.kz
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#Стрельба #полиция
Журналист
Сегодня, 19:55
300
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