Лента новостей
- Twitter увеличит лимит символов в постах с 280 до 4000 03:36 47
- За оскорбление подчинённой хотят наказать костанайского чиновника 02:49 138
- Какое место занял казахстанец на конкурсе Junior Eurovision-2022 01:21 331
- Сервис HeadHunter разъяснил казахстанским пользователям ситуацию по России 00:33 434
- Гепард и шоколад от звезды: закулисье этапа Кубка мира по шорт-треку в Алматы 11.12.2022 274
- Из-за взрыва газа частично обрушился частный дом в Караганде 11.12.2022 285
- Казахстанские теннисисты блеснули в заключительных турнирах ITF Juniors 11.12.2022 472
- Обвиняемого в подготовке взрыва "Боинга" арестовали спустя 34 года в США 11.12.2022 303
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 496
- Автомобиль ушёл под лёд Иртыша в Семее 11.12.2022 389
- Минус 47 градусов: экстремальный забег прошёл в Якутии 11.12.2022 371
- Экспресс к Санте, Гринч и рыбалка – что ждёт туристов в Бурабае этой зимой 11.12.2022 358
- Теплотрасса восстановлена после аварии в Астане. В ЖК дали тепло 11.12.2022 341
- Три дня на подключение к теплу оставшихся частных домов в Экибастузе дал специалистам аким области 11.12.2022 359
- Около 20 сайгаков замёрзли в реке в ЗКО 11.12.2022 424
- Аварию на теплосетях ликвидируют в Астане 11.12.2022 566
- Штормовое предупреждение: сильный ветер и метель ожидаются в шести регионах страны 11.12.2022 610
- Денис Никиша стал вторым на этапе Кубка мира по шорт-треку 11.12.2022 465
- Это не Антарктида: обледеневший Каспий сняли на видео с высоты птичьего полёта 11.12.2022 453
- Новые технологии и пришельцы: индийский астролог предсказал будущее планеты 11.12.2022 965
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 1117
- Алгоритм действий для жителей во время ЧС разработают после аварии в Экибастузе 11.12.2022 455
- Завершилась реставрация древнего городища Отырар 11.12.2022 1443
- Болельщики сборной Марокко устроили беспорядки в Париже 11.12.2022 599
- Лучших охотников с беркутом, ястребом и соколом определили на "Қансонар-2022" в Зеренде 11.12.2022 682
- Двухметровые сталактиты выросли в новостройках Костаная 11.12.2022 391
- Надежда Морозова стала серебряной призёркой на этапе Кубка мира в Калгари 11.12.2022 522
- Суточная заболеваемость ковидом в Казахстане немного снизилась 11.12.2022 473
- Аким Астаны побеседовал с дольщиками 11.12.2022 620
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 2729
- В каких городах Казахстана ожидаются неблагоприятные метеоусловия 11.12.2022 648
- Франция одолела Англию на ЧМ-2022 по футболу в Катаре 11.12.2022 640
- Землетрясение произошло на территории Китая, в 282 километрах от Алматы 11.12.2022 554
- Жуткая авария: Погиб человек в результате столкновения легковушки и фуры в Костанайской области 11.12.2022 984
- В Стокгольме состоялась церемония вручения Нобелевских премий 11.12.2022 628
- Хабиб Нурмагомедов в Казахстане назвал главную проблему молодежи 11.12.2022 1397
- Казахстанский фильм "Мукагали" на кинофестивале в Шотландии 11.12.2022 660
- Произошёл очередной порыв на теплотрассе в Актау 11.12.2022 569
- Пастуха чудом спасли в буран при 30-градусном морозе в Абайской области 11.12.2022 1590
- Роналду разрыдался после вылета с ЧМ-2022 11.12.2022 1005
- В Актау третьи сутки разыскивают пропавшую женщину 11.12.2022 5435
- "Нам не нужны лёгкие победы" - промоутер об итогах года в казахстанском боксе 11.12.2022 623
- Сборная Марокко обыграла Португалию и вышла в полуфинал чемпионата мира 11.12.2022 650
- На трассе Екатеринбург-Алматы закрыто движение 10.12.2022 501
- Из Казахстана запретили вывозить лесоматериалы 10.12.2022 689
- Штормовое предупреждение объявили в пяти регионах Казахстана 10.12.2022 834
- Годовалый ребёнок погиб в результате пожара в Павлодаре 10.12.2022 655
- Жизнь после ЧС: как будут компенсировать ущерб жителям Экибастуза 10.12.2022 612
- Казахстанские киберспортсмены стали чемпионами мира по PUBG Mobile на Бали 10.12.2022 1055
- NASA построит дороги на Луне за 57 миллионов долларов 10.12.2022 566
- В Семее восстановили работу теплоисточника 10.12.2022 776
- 18-летний житель Актобе сдавал несуществующие квартиры в Алматы 10.12.2022 807
- Вооружённый мужчина устроил стрельбу и взял заложников в Дрездене 10.12.2022 840
- В Экибастузе восстанавливают тепло и водоснабжение в частном секторе 10.12.2022 818
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1483
- Чемпионкой Азии по пауэрлифтингу стала врач из Астаны 10.12.2022 1061
- Очередной тайник с оружием найден в Алматинской области 10.12.2022 819
- Похитителей крышек от канализационных люков сняли на видео в Астане 10.12.2022 837
- BBC рассказала истории переехавших в Казахстан россиян 10.12.2022 3483
- Жители 36 многоэтажек остались без тепла в Семее 10.12.2022 886
- Боксёры-профессионалы наделали шума на Чемпионате РК по боксу среди любителей 10.12.2022 2822
- Дворы нескольких домов подтопило в одном из районов Семея 10.12.2022 589
- Центральную улицу Рудного в Костанайской области затопило холодной водой 10.12.2022 790
- Крупную партию марихуаны хранил у себя дома житель Туркестанской области 10.12.2022 744
- Футбольный обозреватель умер при странных обстоятельствах во время ЧМ-2022 10.12.2022 1189
- "Доступный интернет" обсудили в Правительстве РК 10.12.2022 800
- Казахстан завоевал первую медаль ЧМ-2022 по тяжелой атлетике 10.12.2022 702
- За сутки 218 казахстанцев заразились коронавирусом и один пациент скончался 10.12.2022 1295
- Неблагоприятные метеоусловия спрогнозировали в 10 городах Казахстана и столице 10.12.2022 1047
- "Цифровая версия себя": в WhatsApp появились 3D-аватары 10.12.2022 732
- Определилась первая пара полуфиналистов ЧМ-2022 в Катаре 10.12.2022 1058
- В Казахстане перенесли запуск новой ипотечной программы 10.12.2022 768
- Чиновницу из Костаная наказали за перелёты в Астану в личных целях в рабочее время 10.12.2022 7666
- Сервис HeadHunter обязали передавать данные пользователей ФСБ России 10.12.2022 708
- В Актобе найден водитель, который сбил подростка и скрылся 10.12.2022 788
- Питьевую воду в Актау будут давать на четыре часа в день 10.12.2022 680
- Работникам "АрселорМиттал Темиртау" с января повысят зарплату 10.12.2022 1247
- Бразилия сенсационно вылетела с ЧМ-2022 по футболу 10.12.2022 1027
- "Равнодушным чиновникам не место на госслужбе" - аким ВКО об аварии в Риддере 10.12.2022 741
- Автомобиль наехал на торговый дом в Семее 09.12.2022 594
За оскорбление подчинённой хотят наказать костанайского чиновника
Дисциплинарное дело в отношении руководителя аппарата акима Костанайского района Рамиля Сайфиулина рассмотрел совет по этике, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на tobolinfo.kz.
Сайфиулин заявил, что раскаивается и уже понёс наказание.
"Я признал, что вспылил и извинился уже на следующий день. Причиной стало то, что моя подчинённая была недовольна работой, которую ей поручили. У нас такая служба, что порой приходится оставаться сверхурочно и работать оперативно. Я никогда никого не заставлял и всегда развозил работников по домам, если мы задерживались. Но когда на меня писали заявление, эти факты не были указаны. Тем более, что меня уже наказали, лишив должности уполномоченного по этике и соответствующей надбавки к заработной плате", — высказался Рамиль Сайфиулин.
Сама же подчинённая полностью отрицала, что руководитель перед ней извинился.
Акиму Костанайского района рекомендовано вынести Рамилю Сайфиулину выговор.
-
Trend news
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана стала чемпионкой мира 11.12.2022 496
- Кто лишил красавицу Сабину Алтынбекову звания самой популярной спортсменки страны 11.12.2022 1117
- Казахстанский блогер разбил дорогое авто во время съёмок трюка с туалетной бумагой 11.12.2022 2729
- Не дал женщине прыгнуть с моста: полицейские ищут смелого костанайца 10.12.2022 1483
- "Жди меня там" - супруга погибшего пожарного опубликовала видео с мужем 09.12.2022 43118
- Озеленение по-шымкентски: в городе зимой высадили розы и хризантемы 08.12.2022 978
- "Ставится вопрос, будет ли "Арселор Миттал Темиртау" работать в Казахстане или нет" - глава МИИР 08.12.2022 1693
- Проткнула ручкой руку школьника: выяснились обстоятельства инцидента в Шымкенте 07.12.2022 7738
- "Кому надо будет, покаются" - Жумангарин о ЧС в Экибастузе 06.12.2022 67180
- "Снимают видео и уезжают". Блогер из Экибастуза обратился к коллегам 06.12.2022 11167
- Любовь зла: казахстанка перевела 2,7 миллиона тенге мошеннику "из Великобритании" 05.12.2022 4176
- Кайрат Сатыбалды этапирован в колонию - суд 05.12.2022 13567
- Пришёл в школу в джинсах: в Шымкенте учительница вонзила ручку в руку пятиклассника 04.12.2022 17760
- Несовершеннолетнюю девушку вовлекли в проституцию в Уральске 03.12.2022 3674
- Блогера, запустившего фейерверк с крыши поста полиции, задержали в Алматы 03.12.2022 1378
- Кайрата Нуртаса и Торегали Тореали поздравили с вступлением в ряды ЛГБТ 02.12.2022 34180
- Гражданина Нигерии избили в Шымкенте 02.12.2022 1793
- За два года скончались 237 военнослужащих — сенатор о проблемах в Вооружённых силах Казахстана 01.12.2022 2612
- Рэпер Скриптонит высказался о ситуации в Экибастузе 30.11.2022 46130
- Плюющийся депутат о богатых казахстанцах: "Олигархи плевать хотели на интересы простых людей" 30.11.2022 6868
- Работник мойки всю ночь таксовал на авто клиента и "накатал" огромный штраф 28.11.2022 11262
- Бесстрашные. Самые опасные моменты работы своих сотрудников показал Антикор 27.11.2022 3107
- Пропавшего в Актобе КВНщика нашли погибшим 27.11.2022 53941
- Двоих депутатов из Кыргызстана не пустили через границу с Казахстаном 27.11.2022 2311
- Самая сексуальная боксёрша Казахстана обратилась к Узбекистану 27.11.2022 20567
- В МВД прокомментировали митинг в Астане 27.11.2022 9179
- Осужден чиновник, заказавший убийство журналиста в Туркестанской области 25.11.2022 3467
- США могут упростить выдачу виз казахстанцам 25.11.2022 2328
- Имангали Тасмагамбетов получит новую должность 23.11.2022 4871
- Имел ли Карим Масимов двойное гражданство, прокомментировали в МИД 23.11.2022 3838
- Гендиректора АрселорМиттал внесли в список подозреваемых по факту взрыва на шахте 23.11.2022 2738
- Близнецы Касым и Жомарт родились в день выборов в Туркестанской области 22.11.2022 2614
- Успел вовремя: Димаш Кудайберген проголосовал на президентских выборах 20.11.2022 5449
- От экс-президента до Instagram-блогера. Кто из известных казахстанцев проголосовал на выборах 20.11.2022 3085
- "Кому я передал власть?" - Нурсултан Назарбаев прокомментировал выборы президента 20.11.2022 36781
- В Шымкенте мать высунула ребёнка из окна на четвёртом этаже, чтобы успокоить 19.11.2022 21081
- Блогер пожаловался на "дрессировку" детей в садике Актау 19.11.2022 9408
- Гуру пикапа уже ждали в Алматы, но Алекс Лесли не прилетел 19.11.2022 6451
- Поливать деревья зимой собирались в Петропавловске. Но потом передумали 19.11.2022 3561
- "Соблазнитель казашек" Алекс Лесли вылетел в Казахстан, несмотря на запрет 18.11.2022 29269
- После возмущения пользователей в Сети имам из России отказался ехать в Казахстан 18.11.2022 44854
- Страницу Каракат Абден в Instagram заблокировали 18.11.2022 3574
- Россиянину, предложившему тренинг по соблазнению казашек, запретили въезд в Казахстан 16.11.2022 18803
- МВД: жителя Аксу заставили сказать на видео, что полицейские торгуют наркотиками 13.11.2022 6270
- Бородатый имидж Димаша снова обсуждают в Instagram 12.11.2022 11038
- Видео с танцами казахстанских боксёрш появилось в Сети 12.11.2022 5546
- Маленький аким из Астаны умилил пользователей соцсетей 10.11.2022 4643
- На авто с бумажным "госномером" разъезжал житель Семея 10.11.2022 4556
- Астанчанка спустя 21 год узнала о браке с незнакомцем 09.11.2022 11563
- Филипп Киркоров ударил букетом цветов человека на своем концерте в Алматы 09.11.2022 44072
- Российский актёр Сергей Романович снял шуточный ролик про Казахстан 09.11.2022 4532
- "Вместо букета цветов женщинам будем дарить пучок укропа" — депутат о росте цен на продукты 09.11.2022 4019
- Новый имидж Димаша Кудайбергена обсуждают подписчики 06.11.2022 13812
- Организатор "чёрной пятницы" в магазине Шымкента извинился за инцидент 06.11.2022 4865
- Пьяная пассажирка била ребёнка в поезде: героиню видео в TikTok разыскали казахстанские полицейские 06.11.2022 21423
- "Чёрная пятница" в Шымкенте закончилась массовой давкой 06.11.2022 6382
- Самое вкусное блюдо в мире: Звезда TikTok из Ливана покорила подписчиков бешпармаком 06.11.2022 5506
- Драку устроили водители в Алматы 06.11.2022 6625
- Порностудию обнаружили полицейские в элитном микрорайоне Алматы 05.11.2022 10815
- Лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич примерил казахский чапан 04.11.2022 9020
- Закон об амнистии: кого из участников январских событий коснется помилование? 04.11.2022 4937
- "Рахмет" закинул и поехал: служебную проверку начали в полиции Алматы после публикации российского блогера 04.11.2022 12662
- Полицейские ловили поросят, бегающих по улицам Усть-Каменогорска 03.11.2022 4487
- "Это целый комплекс управления полётами": в Сети показали, как выглядит предвыборный штаб кандидата Токаева 03.11.2022 4560
- Будущее ФК "Кайрат": какие изменения произойдут в клубе после его передачи акимату 03.11.2022 5473
- Как казахстанцы относятся к приезжим из России – блиц-опрос 03.11.2022 37200
- Смерть в поликлинике: лестница упала на женщину в Кызылорде 02.11.2022 5360
- Нурлан Ауесбаев: Перуашев и Ертысбаев готовы хвалить любую власть за место у кормушки 31.10.2022 6706
- Жигули Дайрабаев подковал лошадь. Видео попало в Сеть 30.10.2022 5184
- В Сети появилось видео, как Каракат Абден доит кобылу 29.10.2022 6300
- Почему поссорились штабы Кажыкена и Турсынбековой 29.10.2022 6427
- Бывшая жена Мейрама Тлеухана: "Я была готова к токал" 29.10.2022 47617
- Забросали судью бутылками: ФК "Акжайык" оштрафован за конфликт после матча 29.10.2022 4844
- Imanbek женился. Кто его избранница 28.10.2022 61472
- Генпрокуратура: высказывания Рамиля Мухоряпова проверяет алматинская полиция 27.10.2022 17176
- "В стиле кунг-фу": Жигули Дайрабаев показал силу своего удара 24.10.2022 20930
- Судью закидали бутылками после матча "Акжайык" — "Кызыл-Жар" 24.10.2022 5926
- Глава Kazakh Tourism ответил на критику депутата про роуд-шоу за 100 миллионов 22.10.2022 5856
- Судей в этом списке нет - Верховный суд о скандале с пойманными в игорных заведениях чиновниках 21.10.2022 6851
- Тайная комната директора машзавода: Антикор прокомментировал видео из Семея 20.10.2022 7100
-
- В Бишкеке началось заседание Высшего Евразийского экономического совета в узком составе 09.12.2022 962
- Токаев принял нового председателя Верховного cуда 08.12.2022 811
- Кошанов доложил президенту о деятельности мажилиса 08.12.2022 751
- Акимом Астаны назначили Жениса Касымбека 08.12.2022 1688
- Инновационные противоопухолевые препараты начнут производить в Казахстане 01.12.2022 1657
- Назначен ответственный за дошкольное образование в Казахстане 29.11.2022 2018
- Токаев продолжает получать поздравления с победой на выборах 24.11.2022 2478
- Премьер-министр Пакистана поздравил Токаева 21.11.2022 2492
- Токаев провёл телефонный разговор с Эрдоганом 21.11.2022 2660
- Ильхам Алиев поздравил Касым-Жомарта Токаева с победой на выборах 21.11.2022 2534
- Токаев дал ряд поручений акиму Карагандинской области 21.11.2022 2709
- Токаев прилетел в Алматы 15.11.2022 3329
- Токаев посадил деревья в Самарканде 11.11.2022 3441
- Какие документы подписали по итогам саммита Организации тюркских государств 11.11.2022 3621
- Токаев предложил вручить президенту Турции высший орден Тюркского мира 11.11.2022 3730
- Токаев предложил создать Совет тюркских зелёных финансов на базе МФЦА 11.11.2022 3433
- Казахстан планирует привлечь 20 млрд долларов инвестиций в транспортно-логистическую отрасль 11.11.2022 3837
- Токаев заявил о готовности расширять казахско-венгерское взаимодействие 10.11.2022 3557
- Токаев выразил соболезнования родным Копена Амирбека 09.11.2022 3717
- Токаев наградил руководителя компании Shell 09.11.2022 3709
- Токаев примет участие в саммите Организации тюркских государств 09.11.2022 3848
- Токаев запустил газохимический комплекс в Атырауской области 08.11.2022 4077
- Минтруда разрабатывает новую методику определения минимальной зарплаты в Казахстане 08.11.2022 3836
- Новая глава отношений: Казахстан и Евросоюз подписали меморандум о стратегическом партнёрстве 08.11.2022 4059
- Смаилов обещал решить вопросы машиностроителей 04.11.2022 4223
- Токаев поручил активнее защищать национальные интересы на международных рынках 04.11.2022 4203
- Закон об амнистии подписал Токаев 02.11.2022 4432
- Токаев выступил на внеочередной сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ 28.10.2022 4926
- Токаев направил телеграмму соболезнования президенту Ирана 28.10.2022 5236
- Президенты приняли участие в церемонии открытия Дней культуры Кыргызстана в Казахстане 27.10.2022 4945
- Новые подходы по технологическому развитию Казахстана предложили в правительстве 27.10.2022 5246
- Токаев и Мирзиёев обсудили перспективы стратегического партнёрства 27.10.2022 5054
- Нужно строить мосты, а не стены - Токаев 27.10.2022 5127
- Малазийская авиакомпания начнёт полёты в Казахстан 27.10.2022 5130
- Президент подписал закон о противодействии отмыванию доходов 27.10.2022 4975
- Токаев провёл встречу с президентом Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен 22.10.2022 5408
- Мы должны быть готовы дать отпор в случае возникновения любых угроз нашей стране - Токаев 22.10.2022 5681
- Почти 3 100 золотых слитков продали в Казахстане в сентябре 22.10.2022 5349
- Глава государства присвоил Каирбеку Сулейменову звание "Халық қаһарманы" 22.10.2022 23655
- Государственными наградами отметили ряд казахстанцев ко Дню Республики 22.10.2022 5732
- Устранить барьеры в госзакупках призвал страны ЕАЭС премьер Казахстана 21.10.2022 5534
- Президент Казахстана назначил трёх новых послов 21.10.2022 5524
- ЦИК зарегистрировала Салтанат Турсынбекову в качестве кандидата в президенты 20.10.2022 10657
- МВД хочет покончить с пытками заключённых. Как это сделать? 19.10.2022 6326
- Заседание правительства с президентом. О чём говорил Токаев 14.07.2022 15853
- К чему придёт архитектура Алматы после 30 июня: менять нельзя корректировать 14.07.2022 13970
- Есть ли шанс убрать монополию? Что изменится на рынках топлива, жилья и перевозок в Казахстане 12.07.2022 13999
- От чего гибнут сайгаки. Как системно и с пользой регулировать их поголовье в Казахстане 11.07.2022 14671
- "На Западе экодуки строят даже для червей". Эксперт о главной проблеме сайгаков в Казахстане 11.07.2022 13486
- История любви на всю жизнь. Как народный артист СССР Рамазан Бапов стал легендой 08.07.2022 17911
- Ибрагим Кубеков: "Печатный" Дон Кихот в эпоху интернета 08.07.2022 14648
- К чему приведет выравнивание тарифов за электроснабжение в Казахстане 04.07.2022 16112
- "Ни одна страна не решит вашу проблему". Главный трансплантолог Беларуси о посмертном донорстве в Казахстане 04.07.2022 17072
- Малые города Казахстана прирастают амбициозной промышленностью 30.06.2022 16710
- Как в Казахстане проходит реабилитация детей 30.06.2022 14229
- "Это протест против устоев общества" — премьера оперы "Дон Жуан" состоялась в "Астана Опера" 30.06.2022 14709
- Золотодобывающий Бестобе продолжает лихорадить — жители грозят голодовкой 29.06.2022 33176
- Журналисты, которых мы потеряли, но всегда помним о них 28.06.2022 15764
- Косметолог для покойника. Как готовят в последний путь 27.06.2022 18607
- Началу Великой Отечественной войны посвятили лиричный вечер музыки в Павлодаре 22.06.2022 14799
- Как проблему бродячих животных решают на севере Казахстана 21.06.2022 16002
- Как обеспечить себе безбедное будущее, рассказал Аскар Акаев алматинским студентам 21.06.2022 16598
- Невидимые и не нужные. Как живут бывшие наркоманы, экс-зэки и люди с ВИЧ в Казахстане 20.06.2022 18013
- Саммит по ЦУР: Как страны Центральной Азии будут восстанавливаться после пандемии 16.06.2022 16042
- Почему Казахстану ещё нужна высокая базовая ставка 14.06.2022 18065
- Частные колледжи Павлодара жалуются: зарплата их педагогов ниже, чем в государственных 13.06.2022 17602
- Казахстан решительнее берётся за декарбонизацию 10.06.2022 18806
- Сексуальное здоровье и воспитание: почему мы табуируем эти темы в Казахстане 07.06.2022 18638
- Счастье быть собой. Как живут дети с алопецией в Казахстане 01.06.2022 35322
- Посмотреть "глазами детей". Выставка детского творчества открылась в столице 01.06.2022 19155
- Уникальный детский сад открылся в Нур-Султане 01.06.2022 20127
- Создавая тепло. Как волонтёры РК согревают недоношенных малышей вязаными изделиями 01.06.2022 19723
- От надежд до разочарования. Как сборная Казахстана по хоккею боролась за место в плей-офф чемпионата мира 31.05.2022 20565
- "Память во имя будущего". Как учёные изучают судьбы советских политрепрессированных и почему это важно 31.05.2022 20629
- "Меня чуть не обманули телефонные мошенники" — как не попасть на крючок "дропперам" 30.05.2022 30317
- Помогут ли инициативы Миннацэкономики наполнить бюджет? 30.05.2022 20034
- Страсти по ArtSport: Когда вновь заработает программа? 25.05.2022 27410
- Магия чистого саумал: кобылья ферма стала местом притяжения в Кокшетау 24.05.2022 38218
- Зачем государство вливает миллиарды тенге в промышленность? 24.05.2022 21802
- ArtSport: в Нур-Султане обсудили проблемы бесплатных кружков и секций для детей 20.05.2022 29816