За оскорбление подчинённой хотят наказать костанайского чиновника

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Дисциплинарное дело в отношении руководителя аппарата акима Костанайского района Рамиля Сайфиулина рассмотрел совет по этике, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на tobolinfo.kz.

Сайфиулин заявил, что раскаивается и уже понёс наказание.

"Я признал, что вспылил и извинился уже на следующий день. Причиной стало то, что моя подчинённая была недовольна работой, которую ей поручили. У нас такая служба, что порой приходится оставаться сверхурочно и работать оперативно. Я никогда никого не заставлял и всегда развозил работников по домам, если мы задерживались. Но когда на меня писали заявление, эти факты не были указаны. Тем более, что меня уже наказали, лишив должности уполномоченного по этике и соответствующей надбавки к заработной плате", — высказался Рамиль Сайфиулин.

Сама же подчинённая полностью отрицала, что руководитель перед ней извинился.

Акиму Костанайского района рекомендовано вынести Рамилю Сайфиулину выговор.