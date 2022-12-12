open menu
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • social net logo
  • font size Размер текста

Лента новостей

  • Главная
  • Новости
  • За оскорбление подчинённой хотят наказать костанайского чиновника
pixabay.com / иллюстративное фото Сегодня, 02:49
138
Сегодня, 02:49
138
Фото: pixabay.com / иллюстративное фото

За оскорбление подчинённой хотят наказать костанайского чиновника

Дисциплинарное дело в отношении руководителя аппарата акима Костанайского района Рамиля Сайфиулина рассмотрел совет по этике, передаёт BaigeNews.kz cо ссылкой на tobolinfo.kz.

Сайфиулин заявил, что раскаивается и уже понёс наказание.

"Я признал, что вспылил и извинился уже на следующий день. Причиной стало то, что моя подчинённая была недовольна работой, которую ей поручили. У нас такая служба, что порой приходится оставаться сверхурочно и работать оперативно. Я никогда никого не заставлял и всегда развозил работников по домам, если мы задерживались. Но когда на меня писали заявление, эти факты не были указаны. Тем более, что меня уже наказали, лишив должности уполномоченного по этике и соответствующей надбавки к заработной плате", — высказался Рамиль Сайфиулин. 

Сама же подчинённая полностью отрицала, что руководитель перед ней извинился. 

Акиму Костанайского района рекомендовано вынести Рамилю Сайфиулину выговор.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и узнавайте новости первыми!
#костанай #госслужащие #этика #оскорбление
BaigeNews.kz
Сегодня, 02:49
138
Поделитесь:
Новости партнёров:
Наверх