“Я голосую за будущее своего ребёнка" - роженицы Актау проголосовали прямо в палатах

Фото: Центр общественных коммуникаций г. Актау

Будущие мамы и уже обретшие радость материнства женщины, находящиеся в областном центре Матери и ребёнка в 34-ом микрорайоне города Актау, приняли участие в выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций.

Для удобства рожениц в родильном доме установлен переносной ящик для голосования.

Свой выбор сделала и Гульзат Алибаева.

"Я верю в будущее нашей страны и светлое будущее своих детей. Поэтому считаю своим гражданским долгом участвовать в выборах. До этого я участвовала во всех политических кампаниях. Никогда не думала, что буду голосовать в роддоме в этот время", - говорит многодетная мать.

Фото центра общественных коммуникаций

Зинегуль Ханова – мать троих детей. Она также отдала свой голос.