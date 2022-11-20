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  • “Я голосую за будущее своего ребёнка" - роженицы Актау проголосовали прямо в палатах
Центр общественных коммуникаций г. Актау Сегодня, 14:00
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Сегодня, 14:00
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Фото: Центр общественных коммуникаций г. Актау

“Я голосую за будущее своего ребёнка" - роженицы Актау проголосовали прямо в палатах

Будущие мамы и уже обретшие радость материнства женщины, находящиеся в областном центре Матери и ребёнка в 34-ом микрорайоне города Актау, приняли участие в выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Центр общественных коммуникаций. 

Для удобства рожениц в родильном доме установлен переносной ящик для голосования.

Свой выбор сделала и Гульзат Алибаева.

"Я верю в будущее нашей страны и светлое будущее своих детей. Поэтому считаю своим гражданским долгом участвовать в выборах. До этого я участвовала во всех политических кампаниях. Никогда не думала, что буду голосовать в роддоме в этот время", - говорит многодетная мать.

Фото центра общественных коммуникаций

Зинегуль Ханова – мать троих детей. Она также отдала свой голос.

"20 ноября с 12 часов ночи до 8 часов утра родились трое малышей. Накануне родили 25 женщин. В настоящее время в родильном отделении находятся 6 рожениц. В стационаре находится 272 женщины.  К 10 часам дня проголосовало 82 женщины. С учётом состояния здоровья новорожденных и матерей после операции в их палаты доставлен специальный переносной ящик для голосования, чтобы женщины могли принять активное участие в политической кампании", — говорит директор областного центра "Матери и ребенка" Жапырак Епенова.

 

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#выборы #выборы президента
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:00
225
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