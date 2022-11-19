Взял деньги за ремонт и исчез. Столичный участковый помог карагандинке вернуть деньги

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Мошенник перевёл деньги обманутой женщине после беседы с добросовестным участковым. Об этом стало известно из благодарности, которая поступила в департамент полиции Астаны на имя начальника ведомства генерал-майора Марата Тулебаева, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства

Жительница Караганды Жаксымбайкызы в письме поблагодарила участкового инспектора УП района "Есиль" Жалгаса Шалкарбаева. Женщина рассказала, что попалась на уловки недобросовестного работника, который обещал в короткие сроки сделать ремонт квартиры в столице.

Взяв в качестве предоплаты 500 тысяч тенге, он гарантировал, что работы ведутся и, войдя в доверие, попросил ещё более 300 тысяч тенге. Доверчивая хозяйка перевела деньги, но приехав на место обнаружила, что ремонт никто и не начинал.