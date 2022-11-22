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express.co.uk Сегодня, 14:45
88
Сегодня, 14:45
88
Фото: express.co.uk

Взрыв прогремел в полицейском участке в Таиланде

В полицейском участке на юге Таиланда прогремел взрыв, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Еxpress. По информации издания, по меньшей мере один человек погиб и 29 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля.

Машина взорвалась около шести утра по Гринвичу. Подробности происшествия уточняются.

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#бомба #таиланд
BaigeNews.kz
Сегодня, 14:45
88
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