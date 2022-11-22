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Сегодня, 14:45
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88Фото: express.co.uk
Взрыв прогремел в полицейском участке в Таиланде
В полицейском участке на юге Таиланда прогремел взрыв, передает BaigeNews.kz со ссылкой на Еxpress. По информации издания, по меньшей мере один человек погиб и 29 получили ранения в результате взрыва заминированного автомобиля.
Машина взорвалась около шести утра по Гринвичу. Подробности происшествия уточняются.
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