"Выделяются миллиардные средства" - Антикор о коррупционных рисках на ТЭЦ

Фото: Экибастузская ТЭЦ. Фото: BaigeNews.kz/Нуртай Башенов

Руководитель службы Превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов сообщил о том, что Антикор внимательно следит за квазигосударственными ТЭЦ по всему Казахстану, чтобы контролировать коррупционные риски и не допускать новых аварий, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, нарушения выявлены в работе "Теплокоммунэнерго" в Семее.

"В сфере энергетики имеются большее количество коррупционных рисков. К примеру, в Семей Абайской области на погашение и содержание объектов теплоснабжения коммунального предприятия "Теплокоммунэнерго" из госбюджета выделяются миллиардные средства. Но положительного эффекта это не находит. В свою очередь, подключение коммерческих и некоммерческих объектов к системе теплоцентралей является одной излюбленных коррупционных схем руководства этого предприятия. По неофициальным данным, директоры предприятия выдают физическим и юридическим лицам технические условия подключения к данному теплоснабжению", - сообщил Ахметжанов на брифинге "Самрук-Казына".

Напомним, что режим ЧС в Экибастузе объявили 28 ноября, спустя сутки, как в квартирах жителей остыли батареи. Специалисты нашли целую серию из десятков порывов на тепловых сетях города, которые не выдержали 30-градусных морозов, из-за чего и произошла остановка котлов на ТЭЦ.