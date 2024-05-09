Выдающиеся деятели искусства поздравили казахстанцев с Днём победы

С 79-летней годовщиной Победы в Великой Отечественной войне земляков поздравили прославленные казахстанцы, передаёт BaigeNews.kz.

Народная артистка СССР и Казахской ССР, Герой Социалистического Труда, легендарная оперная певица, лауреат множества премий, профессор Бибигуль Тулегенова пожелала ныне живущим ветеранам, прежде всего, крепкого здоровья и возможности ещё много лет наслаждаться мирным небом над головой.

"Уважаемые казахстанцы, поздравляю вас с великим праздником Победы. особенно хочу поздравить ветеранов великой отечественной войны, которых, к сожалению, уже мало осталось. Хочу им пожелать крепкого здоровья, благополучия в жизни, счастья. Пусть они еще долго живут с нами и радуются нашему чистому мирному небу. Мира, покоя, чтобы ничто нам не мешало в этой мирной жизни радостно жить в нашей прекрасной стране", — сказала Бибигуль Тулегенова.

Советский и казахстанский кинорежиссер, заслуженный деятель КазахстанаСергей Азимов отметил один из самых важных смыслов празднования 9 мая.

"Через год исполняется 80 лет нашей победе над фашистскими захватчиками. Я хочу искренне поздравить, прежде всего, оставшихся в живых ветеранов войны, тех кто трудился в тылу и обеспечивал победу. У казахов есть замечательное слово "Сабақтастық" преемственность поколений тех, кто воевал в Великой Отечественной войне и нынешнее поколение воинов, которые защищают сегодня выстраданную поколениями наших дедов и прадедов Независимость, она должна крепнуть. Я хочу поздравить с праздником всех воинов. Я бы хотел пожилать, прежде всего, силы духа, героического духа, завещанного нам нашими предками", — отметил Сергей Азимов.

Народный артист Казахской ССР, Герой труда профессор Казахской национальной академии искусств имени Темирбека Жургенова Асанали Ашимов подчеркнул, что защита Родины и преданность ей — обязанностью каждого жителя Казахстана.