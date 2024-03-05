Введут ли ограничение на установку газового оборудования в авто, рассказали в Минэнерго

В стране наблюдается дефицит сжиженного газа. Тем не менее, всё больше автолюбителей переходит на газ. Планирует ли Минэнерго поставить запрет на перевод авто на данный вид топлива, рассказал глава ведомства Алмасадам Саткалиев, передаёт корреспондент BaigeNews.kz

"Мы периодически выносим на рассмотрение правительства вопрос о запрете импорта газобаллонного оборудования в части использования сжиженного нефтяного газа. Пока данные инициативы не нашли поддержку. В целом работу будем продолжать", - сказал министр.

Вместе с тем, по его словам, рассматривается возможность перехода автомобилей на компримированный газ.

"Переход на компримированный газ имеет большой потенциал. В том числе это связано со снижением воздействия на окружающую среду. Уже в нескольких регионах инициированы частными инвесторами строительство заводов. Речь идёт об Астане, Мангистау, южных регионах. Мы данные проекты поддерживаем", - сказал Саткалиев.

Ранее сообщалось, цены на сжиженный нефтяной газ вырастут в Казахстане. После внедрения единого часового пояса в Казахстане произошло небольшое увеличение потребления электроэнергии.