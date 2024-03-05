Цены на сжиженный нефтяной газ вырастут в Казахстане

Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане в этом году вырастут на 5-8 тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

О планомерном увеличении цен рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.

"Речь идёт о планомерной большой работе. Мы планируем ежегодное увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году небольшое повышение - порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов. Весной в планах министерства это повышение стоит", - сообщил Саткалиев на брифинге после расширенного заседания коллегии ведомства.

Ранее министр энергетики отметил, что установленная в Казахстане предельная оптовая цена на сжиженный газ ниже стоимости его производства,