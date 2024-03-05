Цены на сжиженный нефтяной газ вырастут в Казахстане
Сегодня, 17:45
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 17:45Сегодня, 17:45
107Фото: petrocouncil.kz
Цены на сжиженный нефтяной газ в Казахстане в этом году вырастут на 5-8 тенге, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
О планомерном увеличении цен рассказал министр энергетики Алмасадам Саткалиев.
"Речь идёт о планомерной большой работе. Мы планируем ежегодное увеличение цен на сжиженный нефтяной газ. В этом году небольшое повышение - порядка 5-8 тенге в зависимости от регионов. Весной в планах министерства это повышение стоит", - сообщил Саткалиев на брифинге после расширенного заседания коллегии ведомства.
Ранее министр энергетики отметил, что установленная в Казахстане предельная оптовая цена на сжиженный газ ниже стоимости его производства,
Самое читаемое
- Землетрясение магнитудой 6,1 ощутили жители Алматы
- Алматинцы должны иметь крепкую обувь у кровати - сейсмолог о землетрясении
- Сильное землетрясение почувствовали в Алматы
- Хирург продолжил операцию во время землетрясения в Алматы
- Разбитые двери, упавшая плитка: стало известно о последствиях после землетрясения в Алматы