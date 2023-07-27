"Всю ночь ехали сидя": На вагон с тараканами пожаловались костанайцы

Фото: alau.kz

Пассажирка поезда "Алматы-Костанай" Анастасия Егель ехала из Атбасара в Костанай, "попутчиками" женщины оказались тараканы, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Alau.kz.

Анастасия ехала в 19 вагоне. Наступил вечер и начали выползать тараканы. Это было в ночь с 24 на 25 июля.

"Я просто в шоке. Это 21 век! В таких условиях возят людей! С наступлением вечера выползли тараканы. Их много. И это новый вагон с кондиционером. Практически весь вагон ехал сидя всю ночь. Били их все, как могли. Были и те, кто вымотался, и уснул, укрывшись простыню, а мы сидели и наблюдали, как толпы тараканов бегали по ним. В вагоне были дети, которые, увидев такое, тоже не могли уснуть, плакали. В итоге, бессонная ночь и очень большие надежды, что не привезли непрошеных "гостей" в сумке домой", — говорит Анастасия Егель.

Пассажир Анастасия Егель выразила надежду, что в вагонах наведут порядок и проведут дезинфекцию.