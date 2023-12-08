Всю медицинскую информацию о пациентах планируют хранить на платформе eDensaulyq в Казахстане

Новые подходы к развитию инноваций в Казахстане обсуждены на заседании Совета по технологической политике под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на правительство.

Министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Багдат Мусин отметил, что для более эффективного раскрытия инновационного потенциала республики необходимо увеличить концентрацию выделяемых средств на приоритетах технологического развития - АgriTech (органические продукты), MedTech (превентивная медицина) и GreenTech (вода).

Также на заседании было предложено включить в приоритетные направления сферы искусственного интеллекта, Индустрии 4.0, GovTech и металлургии.

Согласно прогнозам экспертов, к 2050 году данные направления будут представлять собой наиболее значимые вызовы не только для Казахстана, но и для всего мира.

Новый механизм фокусной политики предполагает направление 50% выделяемых на науку и инновации средств на конкретные общегосударственные технологические приоритеты, а оставшиеся 50% будут выделяться на поддержку всех остальных направлений, что соответствует лучшему международному опыту.

Премьер-министр поддержал данные подходы и подчеркнул, что для эффективного решения вопросов в сфере развития инновационной деятельности необходимо активно вовлекать как научное сообщество, так и субъектов предпринимательства.

На заседании также рассмотрели предложения по развитию инновационного направления MedTech. В рамках этого планируется создание платформы eDensaulyq с хранением на ней всей медицинской информации, модернизация имеющегося фонда медтехники и производственного оборудования, а также увеличение доли лабораторий, аккредитованных в соответствии с международными стандартами.

Алихан Смаилов подчеркнул, что роль данного инновационного направления очень важна в обеспечении качественного доступа граждан к медицинским услугам.