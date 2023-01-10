Вспышка ковида в Китае: заразилось 90% жителей крупной провинции Хэнань

Китай, власти которого были вынуждены отказаться от политики "нулевого ковида" на фоне протестов, столкнулся с беспрецедентным числом новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в провинции Хэнань, третьей по численности в Китае, сейчас инфицированы почти 90 процентов населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Как сообщили на пресс-конференции журналистам местные чиновники, число заболевших в Хэнане составляет около 88,5 миллиона человек, причём подавляющее большинство из них заразились в последние недели. Правда, пик заболеваемости, который пришёлся на 19 декабря, судя по всему преодолен, и наплыв больных в клиниках провинции постепенно спадает.