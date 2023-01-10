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  • Вспышка ковида в Китае: заразилось 90% жителей крупной провинции Хэнань
getty images Вчера, 08:40
994
Вчера, 08:40
994
Фото: getty images

Вспышка ковида в Китае: заразилось 90% жителей крупной провинции Хэнань

Китай, власти которого были вынуждены отказаться от политики "нулевого ковида" на фоне протестов, столкнулся с беспрецедентным числом новых случаев заражения коронавирусом. По официальным данным, в провинции Хэнань, третьей по численности в Китае, сейчас инфицированы почти 90 процентов населения, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Русская служба новостей ВВС.

Как сообщили на пресс-конференции журналистам местные чиновники, число заболевших в Хэнане составляет около 88,5 миллиона человек, причём подавляющее большинство из них заразились в последние недели. Правда, пик заболеваемости, который пришёлся на 19 декабря, судя по всему преодолен, и наплыв больных в клиниках провинции постепенно спадает.

Цифры, названные местными чиновниками, резко отличаются от статистики, публикуемой центральными властями. Так, по официальным данным центра, после отмены политики "нулевого ковида" в стране с населением около 1,4 миллиарда человек заражено лишь 120 тысяч, а скончалось от коронавируса всего 30 человек.

Впрочем, власти Китая стали достаточно узко трактовать понятие "смерть от ковида", поэтому в официальную статистику теперь могут не попадать многие пациенты, умершие на фоне коронавируса. Кроме того, было прекращено обязательное массовое тестирование на ковид, и государственные данные уже не отражают истинной эпидемиологической картины и масштабов новой вспышки.

 

Напомним, в воскресенье власти Китая отменили обязательный карантин для всех пребывающих в страну из-за рубежа и открыли границу с Гонконгом. По официальным данным, уже в субботу, накануне снятия ограничений, масштаб внутренних перевозок достиг 34,7 миллаона человек — это на треть больше, чем в тот же период прошлого года.

Ожидается, что ситуация с распространением коронавируса в Китае заметно ухудшится в конце месяца, когда вся страна будет справлять Лунный Новый год, и миллионы людей из городов отправятся навестить своих пожилых родственников в деревнях. В этот период, по расчётам, будет совершено свыше двух миллиардов индивидуальных поездок.

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#статистика #коронавирус #Китай
BaigeNews.kz
Вчера, 08:40
994
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